Как Медведева проиграла, но осталась кумиром

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К случившемуся вчера факту, что Медведева может откататься без падений, пусть и с небольшими помарками, но в итоге проиграть, можно относиться по-разному. Говорить, что победная серия не может длиться вечно, как и в любом другом виде спорта. Доказывать с калькулятором в руках, что программы Загитовой дороже по баллам за счет более сложного каскада из тройных прыжков и исполнения элементов во второй половине программы. Возмущенно заявлять, что вообще-то Женя пропустила целых два месяца из-за травмы, и такое ее катание — это уже подвиг.

НИЧЕГО СТРАШНОГО

Но был и еще один момент — вчера вся страна переживала за Медведеву как никогда. Ведь, что было до этого олимпийского сезона? Два сокрушительных для соперниц сезона на взрослом уровне с мировыми рекордами и «шалостями» в виде лишних тройных неоцениваемых прыжков. Несокрушимый боец, девочка с железными нервами, озорной медвежонок — это все было про нее. Женя не просто каталась, а создавала иллюзию, что это ничего ей не стоит, а соревнования — это самый настоящий праздник: в ожидании оценок были и ушки медведя, и другие забавные рожицы.

«За ее прыжки не волнуешься», — несколько раз говорила Татьяна Тарасова, комментируя выступления фигуристки.

И это на фоне того, как отчаянно пыталась вернуться Юлия Липницкая, боролась с ростом Елена Радионова, падала и поднималась Анна Погорилая — все через слезы, стиснув зубы в нечеловеческой борьбе со своим телом на льду. Очень быстро победы Медведевой стали чем-то само собой разумеющимся. Однако после каждого шага на ее победном пути с ужасом в голове возникал вопрос: а выдержит ли эта хрупкая девушка с железными с виду нервами, когда в ее жизни не дай бог случится травма, захлестнут проблемы взросления или просто обыграет более сильная технически соперница? Ответ предстояло получить в этом сезоне с переходом во взрослые соревнования Алины Загитовой.

Тут то и всплыл целый ворох проблем: попытка усложнить произвольную программу переносом большей части прыжков во вторую половину проката, замена этой произвольной и падения, которые фигуристка не списывала на травму, хотя та вовсю уже мешала ей кататься на полную мощь. «Эта ошибка была абсолютно неожиданной. Отношусь к ней очень иронично и после этих соревнований сделаю все, чтобы такого больше не повторялось», — сказала Медведева после падения в произвольной программе на московском этапе «Гран-при». «Есть незначительные проблемы с правым голеностопом, но мы их решаем, справляемся. Ничего страшного нет. Все хорошо», — это уже после японского этапа, где было и падение, и вынужденный перенос каскада «3−3» во вторую половину произвольной программы.

ПОДВЕЛА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ

Оказалось, не так уж хорошо — в итоге из-за стрессового перелома стопы пришлось пропустить Финал «Гран-при» и чемпионат страны, которые в ее отсутствие выиграла Алина Загитова, и возвращаться только на чемпионат Европы, когда ее соперница вовсю набрала победный ход. Только это была уже немного другая Медведева. Вроде бы все такая же эмоциональная и озорная: «You shine like diamond» (Ты сверкаешь, как бриллиант), — cказала она в ходе пресс-конференции после произвольной программы Каролине Костнер, которую забрасывали вопросами по поводу нового костюма-яркого блестящего комбинезона. А потом добавила: «Каролина вообще самый настоящий алмаз».

Но вместе с тем и повзрослевшая: «Я почувствовала насколько фигурное катание — мой вид спорта, и как я скучаю без соревнований и тренировок, а еще решила жить данной секундой, здесь и сейчас». Не прошла бесследно и декабрьская поездка в Лозанну на заседание МОК: если посчитать, сколько вопросов о поездке в Пхенчхан под нейтральным флагом задали нашим фигуристам в течение всего турнира, то лидер здесь, конечно, Женя, которой приходилось нести ответ за всех: «Мы будем представлять Россию, нашу страну, и для каждого смотрящего трансляцию соревнований или в зале будет понятно, из какой мы страны».

Уж насколько всех восхитил прокат произвольной программы Загитовой, настолько же все переживали за Медведеву: как дастся ей этот прокат с учетом отставания в короткой программе и такого феерического проката соперницы прямо перед ней?

Когда вместо каскада «3−3» случился только сольный тройной флип, у многих ее болельщиков сердце ушло в пятки: а если не пойдет? Пошло, правда не так легко, как мы привыкли обычно видеть в ее исполнении, что, возможно и не позволило поставить более высокую оценку за компоненты. Зато это была уже совсем другая «Анна Каренина», в еще более красивом платье, словно вышедшая на лед из бального зала, но вместе с тем уже многое пережившая. 154,29 загорелось на табло после этого проката, лучший результат в сезоне в произвольной программе, но это почти на 3,5 балла меньше, чем у Загитовой, а с учетом отставания в 1,7 балла в короткой программе только «серебро» турнира.

Подвела оценка за технику — меньше на 5,5 балла, чем у Загитовой, которую не смогло компенсировать превосходство на 1,84 балла в компонентах. Однако Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз встречали со льда свою подопечную объятиями и со словами: «Боец!» Так оно, впрочем, и было. Даже на пресс-конференции после награждения больше всего вопросов было адресовано не 15-летней новоиспеченной чемпионке Европы, а Медведевой. Потому что переживали и соскучились по ее эмоциям и фразочкам, без которых и турнир не турнир.

В ОЖИДАНИИ РЕВАНША

Однако чемпионка мира 2002 года и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская считает, что по итогам турнира вовсе не следует делать окончательных выводов: «Этот проигрыш вовсе не означает, что Медведева проиграла Олимпиаду. Просто она вчера каталась осторожно, думала перед каждым прыжком, чтобы его сделать хорошо, не было той легкости, к которой мы привыкли. Оценка за компоненты? Женя, конечно, уже женщина на льду, она отыгрывает лицом каждый момент программы, а у Алины просто вчера все настолько здорово смотрелось, что хотелось смотреть эту программу еще и еще, эти четыре с половиной минуты пролетели на одном дыхании. Все-таки 15 лет — самый классный возраст, когда ты летишь, ничего никому не нужно доказывать, не зря многие наши девочки именно в нем показывали лучшие результаты. Это совсем не то же самое, что третий год всем доказывать, что ты — лучшая. Но Медведева — молодец, что откаталась так после травмы».

Также Мария не исключает, что программы Евгении могут быть усложнены к Олимпиаде: «Мне, конечно, сложно что-то говорить потому что у них наипрофессиональнейшая команда тренеров. Думаю, что они после турнира сядут с Женей, посмотрят видео, посчитают, где она потеряла. Есть вариант, к примеру, поменять тройные тулупы в программе на риттбергеры» (базовая стоимость тройного тулупа — 4,1 балла, тройного риттбергера — 5,1 балла. — Прим. «СЭ»).