Как Медведева проиграла, но осталась кумиром
Поражение Евгении Медведевой на чемпионате Европы в Москве совсем не означает, что наша суперзвезда проиграет Алине Загитовой и на Олимпиаде.
Поражение Евгении Медведевой на чемпионате Европы в Москве совсем не означает, что наша суперзвезда проиграет Алине Загитовой и на Олимпиаде.
К случившемуся вчера факту, что Медведева может откататься без падений, пусть и с небольшими помарками, но в итоге проиграть, можно относиться
НИЧЕГО СТРАШНОГО
Но был и еще один момент — вчера вся страна переживала за Медведеву как никогда. Ведь, что было до этого олимпийского сезона? Два сокрушительных для соперниц сезона на взрослом уровне с мировыми рекордами и «шалостями» в виде лишних тройных неоцениваемых прыжков. Несокрушимый боец, девочка с железными нервами, озорной медвежонок — это все было про нее. Женя не просто каталась, а создавала иллюзию, что это ничего ей не стоит, а соревнования — это самый настоящий праздник: в ожидании оценок были и ушки медведя, и другие забавные рожицы.
И это на фоне того, как отчаянно пыталась вернуться Юлия Липницкая, боролась с ростом Елена Радионова, падала и поднималась Анна Погорилая — все через слезы, стиснув зубы в нечеловеческой борьбе со своим телом на льду. Очень быстро победы Медведевой стали
Тут то и всплыл целый ворох проблем: попытка усложнить произвольную программу переносом большей части прыжков во вторую половину проката, замена этой произвольной и падения, которые фигуристка не списывала на травму, хотя та вовсю уже мешала ей кататься на полную мощь. «Эта ошибка была абсолютно неожиданной. Отношусь к ней очень иронично и после этих соревнований сделаю все, чтобы такого больше не повторялось», — сказала Медведева после падения в произвольной программе на московском этапе «Гран-при». «Есть незначительные проблемы с правым голеностопом, но мы их решаем, справляемся. Ничего страшного нет. Все хорошо», — это уже после японского этапа, где было и падение, и вынужденный перенос каскада «3−3» во вторую половину произвольной программы.
ПОДВЕЛА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ
Оказалось, не так уж хорошо — в итоге
Но вместе с тем и повзрослевшая: «Я почувствовала насколько фигурное катание — мой вид спорта, и как я скучаю без соревнований и тренировок, а еще решила жить данной секундой, здесь и сейчас». Не прошла бесследно и декабрьская поездка в Лозанну на заседание МОК: если посчитать, сколько вопросов о поездке в Пхенчхан под нейтральным флагом задали нашим фигуристам в течение всего турнира, то лидер здесь, конечно, Женя, которой приходилось нести ответ за всех: «Мы будем представлять Россию, нашу страну, и для каждого смотрящего трансляцию соревнований или в зале будет понятно, из какой мы страны».
Когда вместо каскада «3−3» случился только сольный тройной флип, у многих ее болельщиков сердце ушло в пятки: а если не пойдет? Пошло, правда не так легко, как мы привыкли обычно видеть в ее исполнении, что, возможно и не позволило поставить более высокую оценку за компоненты. Зато это была уже совсем другая «Анна Каренина», в еще более красивом платье, словно вышедшая на лед из бального зала, но вместе с тем уже многое пережившая. 154,29 загорелось на табло после этого проката, лучший результат в сезоне в произвольной программе, но это почти на 3,5 балла меньше, чем у Загитовой, а с учетом отставания в 1,7 балла в короткой программе только «серебро» турнира.
Подвела оценка за технику — меньше на 5,5 балла, чем у Загитовой, которую не смогло компенсировать превосходство на 1,84 балла в компонентах. Однако Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз встречали со льда свою подопечную объятиями и со словами: «Боец!» Так оно, впрочем, и было. Даже на
В ОЖИДАНИИ РЕВАНША
Однако чемпионка мира 2002 года и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская считает, что по итогам турнира вовсе не следует делать окончательных выводов: «Этот проигрыш вовсе не означает, что Медведева проиграла Олимпиаду. Просто она вчера каталась осторожно, думала перед каждым прыжком, чтобы его сделать хорошо, не было той легкости, к которой мы привыкли. Оценка за компоненты? Женя, конечно, уже женщина на льду, она отыгрывает лицом каждый момент программы, а у Алины просто вчера все настолько здорово смотрелось, что хотелось смотреть эту программу еще и еще, эти четыре с половиной минуты пролетели на одном дыхании.
Также Мария не исключает, что программы Евгении могут быть усложнены к Олимпиаде: «Мне, конечно, сложно
Кроме того, Бутырская рассказала и о некоторых технических особенностях самого дорогого по баллам каскада из тройных лутца и риттбергера, исполняемого Загитовой в обеих программах и внесшего существенный вклад в техническую оценку: «Для этого нужна идеальная техника лутца, потому что риттбергер прыгается сразу, и любая техническая неточность сразу приведет к невозможности сделать каскад». Впрочем, тут есть и еще один момент, о котором рассказывала первый тренер Алины Наталья Антипина: «Самый любимый прыжок в нашей команде всегда был риттбергер, и мы начинали прыгать именно с него». Так что остается только думать и гадать, что предпримет Медведева, чтобы компенсировать такое непривычное для нее отставание в технике и болеть за нее всей душой.