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01:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Без всякого почтения. Теперь Загитова — главная надежда России?

А как иначе называть фигуристку, в 15 лет обыгравшую двукратную чемпионку мира? И что теперь делать Медведевой?

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

То, чего многие боялись, а многие ждали, случилось. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала лучший прокат в олимпийском сезоне и получила фантастическую оценку. И при этом проиграла! Проиграла новой звезде, которая откатала безупречно. Алина Загитова в 15 лет стала самой юной чемпионкой Европы.

Это была славная охота

Быть непобедимой — тяжкая ноша. С плеч Евгении Медведевой она свалилась. Конечно, лучшая фигуристка мира последних лет этого не хотела, но это произошло. После короткой программы и тех компонентов, которые получила Алина Загитова, стало понятно, что даже с чистейшими прокатами Медведевой будет очень сложно бороться. Ведь по технической оценке Загитова свою более опытную и титулованную подругу по группе Этери Тутберидзе превосходит намного.

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И если в короткой не так много элементов, чтобы разрыв был совсем большим, то в произвольной преимущество Загитовой было очевидно. Красная Балерина откатала безупречно. Ни одного не то что срыва, ни одного намёка на это. И оценка, которая совсем немного уступает мировому рекорду Медведевой.

Евгении для победы нужно было практически повторять свой мировой рекорд, поскольку она каталась последней и всё точно знала. Медведева сделала всё, что могла сделать. Самое главное — она вернулась после серьёзной для фигуристки травмы и вернулась побеждать. Как бы сама Евгения не убеждала всех, что для неё главное — факт возвращения, её лицо после объявления оценок сказало всё красноречивее слов. Чемпионка мира закрыла глаза от разочарования.

Но это только первый раунд великой битвы в женском катании. Второй будет на Олимпиаде. Главное, чтобы судьям в Пхёнчхане не вздумалось в очередной раз творить чудеса.

Плюсы, минусы и грабёж

Как в случае с Каролиной Костнер. Итальянка выступала на своём первом чемпионате Европы в 2003-м, когда Загитовой было всего восемь месяцев. А в Москве они вместе поднялись на пьедестал. Хотя Каролины, которая перед чемпионатом Европы отказалась работать с Алексеем Мишиным, там не должно быть.

А всё система оценок в фигурном катании, позволяющая даже с технической оценкой делать, что угодно. Костнер просто провалила произволку. Она получила всего 51,86 балла за технику. И 75,09 (!!!) за компоненты. Так просто не должно быть, но так есть. И это самый главный позор чемпионата Европы в Москве.

Мария Сотскова, катавшая раньше Костнер, Загитовой и Медведевой, и допустившая ошибку только на тройном лутце, осталась на четвёртом месте. Да, она вытащила тройной лутц в каскаде, спасла тройной риттбергер, но она сделала практически всё. Это был самый настоящий грабёж.

Наши в медалях. Не наши — с рекордами

В танцах на льду ожидаемо победили двукратные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Но если в коротком танце партнёрша позволила себе небольшую помарку на твиззлах, то в произвольном всё было сделано на высочайшем уровне.

Настолько высочайшем, что так здорово ещё никто и никогда в мире не катал, судя по оценкам. Французы получили за произвольный танец 121,87 балла, более чем на балл побив собственный ноябрьский мировой рекорд. Ну и по сумме двух программ 203,16 — тоже мировой рекорд. К их «Лунной сонате» было не придраться.

Наши пары тоже откатались здорово. Но не на максимуме того, что действительно могут. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв катают в текущем сезоне лучшую произвольную в карьере. Во всяком случае, по истории, по уровню воздействия на публику. Это очень красиво и трогательно. Но после проката семикратные чемпионы России признались, что шероховатости были. И нужно добиваться идеального проката.

Но даже с шероховатостями Боброва и Соловьёв получили лучшие баллы в сезоне и сумели опередить в борьбе за серебро Александру Степанову и Ивана Букина. Правда, ученики Ирины Жук и Александра Свинина не поняли, за что им понизили уровень первой поддержки и одной из дорожек. Конечно, это сказалось на оценке. Ровно настолько, чтобы оказаться третьими. Для Александра и Ивана это в любом случае здорово, но всё же понижение уровней в танцах на льду всегда вызывает вопросы.

И без всяких оговорок великолепный результат показал ещё один российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. Шестое место на первом в карьере чемпионате Европы. Они не поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан, но на Пекин точно могут замахнуться.

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