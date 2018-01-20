Боброва и Соловьев бьют конкурентов, французы — рекорды мира

Источник: Советский спорт

Победителями ожидаемо стали теперь уже четырехкратные чемпионы континента Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы с их великолепной Лунной сонатой Бетховена уже третий раз в сезоне улучшили мировой рекорд в произвольной и четвертый — по сумме. Свои же предыдущие достижения они улучшили на 1,29 и 1,00 соответственно. Отрыв от ближайших преследователей — 16 баллов.

Этими «ближайшими» были российские фигуристы. Но не Александра Степанова с Иваном Букиным, накануне показавшие второй результат в коротком танце, а Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым — признанные российские лидеры сегодня взяли у молодых конкурентов полноценный реванш. А уж титулованных итальянцев Капелини/Ланотте оба наших дуэта просто разгромили: пара с Апеннин наошибалась в произвольном прокате и даже получила нечастый для «непрыжковых» танцев штраф в один балл.

ЧЕ-2018 подходит к концу. Из девяти медалей, уже обретших своих хозяев, семь стали российскими. И в последнем комплекте, розыгрыш которого состоится сегодня вечером, нашим суперодиночницам «светит» еще минимум две награды, ведь на лед «Мегаспорта» выйдут Алина Загитова с Евгенией Медведевой.

Чемпионат удался. Завтра — показательное шоу плюс совещания ФФКР, где определится окончательный олимпийский состав сборной России, и потом — тишина до Пхенчхана. Правда, на следующей неделе на Тайване еще пройдет чемпионат четырех континентов, но там, увы, будет мало интересного. Американцы с канадцами выставили не олимпийцев, а дублеров (пусть в их число и входит, к примеру, Эшли Вагнер, которая не смогла отобраться на Игры), так что предстоящий турнир можно назвать «чемпионатом одного континента» — азиатского.

Жаль. Очень хотелось еще хоть разок глянуть, допустим, на Патрика Чана, с которым в Пхенчхане придется конкурировать нашему Михаилу Коляде. Канадский ветеран в этом сезоне провалил один, домашний этап «Гран-при», потом снялся со второго и пропал с «радаров» окончательно.

А наш состав для Пхенчхана я вам легко могу сообщить и сейчас, совершенно не боясь ошибиться: мужчины — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, женщины — Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, пары — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт, танцы — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.