Боброва и Соловьев бьют конкурентов, французы — рекорды мира

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Названы самые «токсичные» родственники
Ягудин и Тотьмянина с дочками отдыхают в Таиланде
Собчак обратилась к Кадырову с требованием
Поклонники обсуждают «зимний» образ Светланы Ходченковой
Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гамбург0
Кельн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико1
Жирона1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон1
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал4
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм1
Байер4
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М2
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц3
Штутгарт2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Айнтрахт Ф3
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив2
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН5
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо4
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА5
Амур0
Биатлон. Биатлон
17:00
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув0
Челси4
Биатлон. Биатлон
15:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг3
Авангард6
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол0
Севилья3
Хоккей. НХЛ
21.01
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21.01
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
21.01
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор2
Югра1
Хоккей. КХЛ
14:00
Динамо Р2
Динамо Мн3
Хоккей. НХЛ
21.01
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.01
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
21.01
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21.01
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
21.01
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
18Матч Звезд КХЛ в Астане
18:11 (мск), источник: Советский спорт

Боброва и Соловьев бьют конкурентов, французы — рекорды мира

На ЧЕ-2018 в Москве сборная России завоевала еще две медали — в танцах на льду: Боброва и Соловьев — серебро, Степанова и Букин — бронза.

Источник: Советский спорт

Победителями ожидаемо стали теперь уже четырехкратные чемпионы континента Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы с их великолепной Лунной сонатой Бетховена уже третий раз в сезоне улучшили мировой рекорд в произвольной и четвертый — по сумме. Свои же предыдущие достижения они улучшили на 1,29 и 1,00 соответственно. Отрыв от ближайших преследователей — 16 баллов.

Этими «ближайшими» были российские фигуристы. Но не Александра Степанова с Иваном Букиным, накануне показавшие второй результат в коротком танце, а Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым — признанные российские лидеры сегодня взяли у молодых конкурентов полноценный реванш. А уж титулованных итальянцев Капелини/Ланотте оба наших дуэта просто разгромили: пара с Апеннин наошибалась в произвольном прокате и даже получила нечастый для «непрыжковых» танцев штраф в один балл.

ЧЕ-2018 подходит к концу. Из девяти медалей, уже обретших своих хозяев, семь стали российскими. И в последнем комплекте, розыгрыш которого состоится сегодня вечером, нашим суперодиночницам «светит» еще минимум две награды, ведь на лед «Мегаспорта» выйдут Алина Загитова с Евгенией Медведевой.

Чемпионат удался. Завтра — показательное шоу плюс совещания ФФКР, где определится окончательный олимпийский состав сборной России, и потом — тишина до Пхенчхана. Правда, на следующей неделе на Тайване еще пройдет чемпионат четырех континентов, но там, увы, будет мало интересного. Американцы с канадцами выставили не олимпийцев, а дублеров (пусть в их число и входит, к примеру, Эшли Вагнер, которая не смогла отобраться на Игры), так что предстоящий турнир можно назвать «чемпионатом одного континента» — азиатского.

Жаль. Очень хотелось еще хоть разок глянуть, допустим, на Патрика Чана, с которым в Пхенчхане придется конкурировать нашему Михаилу Коляде. Канадский ветеран в этом сезоне провалил один, домашний этап «Гран-при», потом снялся со второго и пропал с «радаров» окончательно.

А наш состав для Пхенчхана я вам легко могу сообщить и сейчас, совершенно не боясь ошибиться: мужчины — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, женщины — Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, пары — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт, танцы — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.

Это никакая не догадка, а совершенная очевидность. Также понятно, что командный олимпийский турнир от России в короткой программе начнут Коляда, Тарасова/Морозов, Боброва/Соловьев и, скорее всего, Медведева. Варианты с заменами возможны, но, пожалуй, только перед произвольной.

 «Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россиянку
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на сей раз?
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
«Авангард» в гостях победил магнитогорский «Металлург»
«Барселона» выступила с заявлением по поводу Гризманна
«Челси» грозит запрет на трансферы за махинации при переходах молодых игроков
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина Резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», падение неизбежно...
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 55: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь