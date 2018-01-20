Фигуристы Боброва и Соловьев рады, что в сборной России у них есть конкуренты

Дуэт после короткого танца занимал четвертое место, однако произвольная программа, за которую они получили лучшие оценки в сезоне (112,70 балла), позволила им подняться на второе место.

«После короткой прежде всего обиделись на себя. Нас подстегивает, что в нашей сборной есть конкуренция, это не дает расслабляться. Мы знаем, что нам на пятки наступают ребята — прибавляют от старта к старту, становятся увереннее и сильнее. И сегодня, выходя на тренировки, с хорошей спортивной злостью вышли», — сказал Соловьев.

«На протяжении всего дня до проката оставались в состоянии собранности и злобы, — добавил он. — Сегодняшним прокатом довольны, за исключением помарки на второй поддержке — на выходе немного смазали впечатление. Но в целом менее эмоционально, чем на чемпионате России, однако на уровне».

Фигурист отметил, что до Олимпийских игр у пары еще есть время улучшить программы. «Еще больше уделим внимание румбе — не хочется терять золотые баллы, которые могут привести к неприятным последствиям», — добавил он.