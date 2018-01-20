Фернандес: Сделаю всё возможное, чтобы завоевать медаль Олимпиады
Испанский фигурист Хавьер Фернандес в шестой раз подряд выиграл чемпионат Европы. Но его главная цель — завоевать медаль Олимпиады.
Испанский фигурист Хавьер Фернандес в шестой раз подряд выиграл чемпионат Европы. Но его главная цель — завоевать медаль Олимпиады.
Российские болельщики, несомненно, следили за мужскими выступлениями на чемпионате Европы по фигурному катанию с особым интересом. Ещё бы: определялся состав команды на Олимпиаду. Однако в битве за первое место особой интриги не было: испанец Хавьер Фернандес приехал в Москву пятикратным чемпионом Европы, а уезжает шестикратным. Впрочем, это не предел мечтаний для лучшего фигуриста континента. Он прекрасно знает, что главная битва сезона ждёт его через три недели — на Олимпийских играх в Южной Корее.
— Хавьер, как оцените свой прокат произвольной программы?
— Сегодня я всё держал под контролем. Я хорошо потрудился во время подготовки к чемпионату Европы на тренировках. Но мне нельзя останавливаться на достигнутом, нужно продолжать работать. Я отметил для себя те ошибки, которые я допустил в произвольной программе и буду их исправлять. Может быть, сегодня я заходил на прыжки на недостаточно высокой скорости. Но я знаю себя и знаю, как добиться лучшего результата, как стать сильнее к Олимпиаде.
— Что для вас значит шестой титул чемпиона Европы?
— Конечно, когда я ехал сюда, я очень хотел выиграть очередную золотую награду. Шестой титул для меня это шаг вперёд в историю фигурного катания. Это просто потрясающе! Я очень рад, что смог снова превзойти самого себя и добиться большего. Думаю, что это не предел.
— Ожидали, что ваше преимущество над соперниками будет столь подавляющим?
— Конечно, я хотел победить, но мне важно было и качественно исполнить свои элементы, хорошо откататься на этом чемпионате Европы. Нужно признать, что уже после короткой программы у меня был достаточно большой запас очков. Думаю, именно это помогло мне чувствовать себя спокойно, ведь ты перед стартом никогда не знаешь, что случится в произвольной программе, и на каком месте ты можешь оказаться по итогам соревнований.
— Вы дебютировали на чемпионате Европы в 2007 году. С тех пор вы не пропустили ни одного турнира, а половину из них выиграли. Этот турнир так много значит для вас?
— Если честно, я уже и сам забыл, во скольких чемпионатах Европы я принимал участие (улыбается). Но на самом деле это действительно очень важный турнир для меня. Испания — это часть Европы, а на этом турнире определяется лучший спортсмен Европы. Так что я всегда старался подойти к чемпионатам Европы в хорошей форме, ведь обычно следом за ними проходят чемпионаты мира или Олимпийские игры. Когда я был молодым, я, может быть,
— Известно, что сразу же после окончания чемпионата Европы помчитесь в Торонто. Чем вызвана такая спешка?
— Это всё Брайан (смеётся). Ответ прост: мой тренер хочет, чтобы я как можно быстрее вернулся и начал тренироваться, поскольку до Олимпиады осталось всего несколько недель, и за это время нужно как можно больше часов потратить на подготовку к Олимпийским играм.
— Вы приучили всех к своим победам, а потому ваше непопадание в финал
— Иногда так случается, что и я не попадаю в финал
— Почему вы поменяли костюм перед этим выступлением?
— На самом деле мы поменяли костюм, просто потому что в прежнем мне было очень жарко. Он был сделан из материала, который не пропускал воздух. Мы всей командой решили, что поменять костюм, в котором я не очень удобно себя чувствовал, — это хорошая идея.
— Как вы оцениваете свою спортивную форму менее чем за месяц до Олимпийских игр?
— Я хочу быть готовым к Олимпиаде на 100 процентов. Пока мне есть над чем работать: в течение следующих недель я наберу свою максимальную форму, чтобы продемонстрировать своё лучшее выступление именно на Олимпийских играх — именно к этому я стремлюсь.
— Если у вас получится взойти на олимпийский пьедестал, что это будет значить для вас и для вашей страны?
— На протяжении долгих лет у Испании не было медалей Олимпиад в фигурном катании, так что это важная цель для меня. Если я смогу завоевать медаль, то это будет потрясающий успех для меня лично, для испанского фигурного катания и для нашего спорта в целом. Я сделаю всё возможное, чтобы достичь этой цели, но я знаю, как тяжело это будет. У меня будут очень сильные соперники и очень многое должно сойтись, чтобы я смог завоевать медаль Олимпиады.