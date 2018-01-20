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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандес: Сделаю всё возможное, чтобы завоевать медаль Олимпиады

Испанский фигурист Хавьер Фернандес в шестой раз подряд выиграл чемпионат Европы. Но его главная цель — завоевать медаль Олимпиады.

Источник: Чемпионат.com

Российские болельщики, несомненно, следили за мужскими выступлениями на чемпионате Европы по фигурному катанию с особым интересом. Ещё бы: определялся состав команды на Олимпиаду. Однако в битве за первое место особой интриги не было: испанец Хавьер Фернандес приехал в Москву пятикратным чемпионом Европы, а уезжает шестикратным. Впрочем, это не предел мечтаний для лучшего фигуриста континента. Он прекрасно знает, что главная битва сезона ждёт его через три недели — на Олимпийских играх в Южной Корее.

— Хавьер, как оцените свой прокат произвольной программы?

— Сегодня я всё держал под контролем. Я хорошо потрудился во время подготовки к чемпионату Европы на тренировках. Но мне нельзя останавливаться на достигнутом, нужно продолжать работать. Я отметил для себя те ошибки, которые я допустил в произвольной программе и буду их исправлять. Может быть, сегодня я заходил на прыжки на недостаточно высокой скорости. Но я знаю себя и знаю, как добиться лучшего результата, как стать сильнее к Олимпиаде.

— Что для вас значит шестой титул чемпиона Европы?

— Конечно, когда я ехал сюда, я очень хотел выиграть очередную золотую награду. Шестой титул для меня это шаг вперёд в историю фигурного катания. Это просто потрясающе! Я очень рад, что смог снова превзойти самого себя и добиться большего. Думаю, что это не предел.

— Ожидали, что ваше преимущество над соперниками будет столь подавляющим?

— Конечно, я хотел победить, но мне важно было и качественно исполнить свои элементы, хорошо откататься на этом чемпионате Европы. Нужно признать, что уже после короткой программы у меня был достаточно большой запас очков. Думаю, именно это помогло мне чувствовать себя спокойно, ведь ты перед стартом никогда не знаешь, что случится в произвольной программе, и на каком месте ты можешь оказаться по итогам соревнований.

— Вы дебютировали на чемпионате Европы в 2007 году. С тех пор вы не пропустили ни одного турнира, а половину из них выиграли. Этот турнир так много значит для вас?

— Если честно, я уже и сам забыл, во скольких чемпионатах Европы я принимал участие (улыбается). Но на самом деле это действительно очень важный турнир для меня. Испания — это часть Европы, а на этом турнире определяется лучший спортсмен Европы. Так что я всегда старался подойти к чемпионатам Европы в хорошей форме, ведь обычно следом за ними проходят чемпионаты мира или Олимпийские игры. Когда я был молодым, я, может быть, где-то давал слабину, но в последние шесть лет после того как одержал первую победу, я всегда старался хорошо подготовиться и выиграть европейское первенство.

— Известно, что сразу же после окончания чемпионата Европы помчитесь в Торонто. Чем вызвана такая спешка?

— Это всё Брайан (смеётся). Ответ прост: мой тренер хочет, чтобы я как можно быстрее вернулся и начал тренироваться, поскольку до Олимпиады осталось всего несколько недель, и за это время нужно как можно больше часов потратить на подготовку к Олимпийским играм.

— Вы приучили всех к своим победам, а потому ваше непопадание в финал Гран-при стало настоящим сюрпризом. Как это объяснить? Вы хотели выйти на пик формы позже?

— Иногда так случается, что и я не попадаю в финал Гран-при — такова реальность. Я просто не набрал достаточное количество баллов, поскольку у меня был плохой турнир в Китае, который я закончил на шестом месте. Да, это был плохой старт для меня — что тут скажешь? С другой стороны, если и должна была у меня случиться какая-то неудача, то пусть уж она лучше постигнет меня в начале сезона, нежели на ответственных турнирах в концовке.

— Почему вы поменяли костюм перед этим выступлением?

— На самом деле мы поменяли костюм, просто потому что в прежнем мне было очень жарко. Он был сделан из материала, который не пропускал воздух. Мы всей командой решили, что поменять костюм, в котором я не очень удобно себя чувствовал, — это хорошая идея.

— Как вы оцениваете свою спортивную форму менее чем за месяц до Олимпийских игр?

— Я хочу быть готовым к Олимпиаде на 100 процентов. Пока мне есть над чем работать: в течение следующих недель я наберу свою максимальную форму, чтобы продемонстрировать своё лучшее выступление именно на Олимпийских играх — именно к этому я стремлюсь.

— Если у вас получится взойти на олимпийский пьедестал, что это будет значить для вас и для вашей страны?

— На протяжении долгих лет у Испании не было медалей Олимпиад в фигурном катании, так что это важная цель для меня. Если я смогу завоевать медаль, то это будет потрясающий успех для меня лично, для испанского фигурного катания и для нашего спорта в целом. Я сделаю всё возможное, чтобы достичь этой цели, но я знаю, как тяжело это будет. У меня будут очень сильные соперники и очень многое должно сойтись, чтобы я смог завоевать медаль Олимпиады.

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