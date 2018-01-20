Дмитрий Алиев: Я чувствовал себя окрыленным
18-летний российский фигурист Дмитрий Алиев стал серебряным призером чемпионата Европы в своем дебютном взрослом сезоне, набрав по сумме двух прокатов 274,06 балла.
18-летний российский фигурист Дмитрий Алиев стал серебряным призером чемпионата Европы в своем дебютном взрослом сезоне, набрав по сумме двух прокатов 274,06 балла.
— Что можете рассказать про подготовку к этому прокату?
— Очень рад, что сегодняшний день завершился для меня именно так. Хотя были и свои переживания: утром у меня не было тренировки, потому что я забыл свои ботинки в отеле. Это был небольшой форс- мажор, зато доказал самому себе, что могу хорошо и с удовольствием кататься. Спасибо еще раз публике за поддержку!
— Отсутствие в программе проблемного четверного лутца помогло?
— Еще после чемпионата России договаривались с тренером, что не будем менять набор прыжков в произвольной программе и будем надеяться на качество проката, что, наверное, и оказалось правильным решением.
— Сложно было выступать самым последним на соревнованиях?
— Еще с середины прошлого сезона, когда я еще катался в юниорах, так пошло, что в финале юниорского «Гран-при», на юниорском чемпионате мира, чемпионате России и вот сейчас я катался последним. К этому стартовому номеру мы подошли очень грамотно и подобрали правильные мысли после разминки. Сегодня я чувствовал себя окрыленным.
— Попав в сборную по итогам чемпионата страны, думали о том, что в первый взрослый сезон сможете завоевать медаль европейского первенства?
— Ничего не ожидал. Когда я отобрался на чемпионат Европы, то понял: передо мной новая цель! И до ее реализации осталось очень мало времени. Надо было брать себя в руки и максимально грамотно организовывать тренировочный процесс, без поблажек.
— По ходу вашего проката и удачно исполненных четверных прыжков сольно и в каскаде многие выдохнули, хоть и думали: лишь бы на радостях не сорвал все остальное!
— Когда я уверенно сделал первый четверной прыжок в каскаде, то у меня произошел некий эмоциональный подъем, но я понял, что он может мне все испортить. Поэтому ко второму четверному я его немножко приспустил, а вот после него я выдохнул: два сложных и дорогих элемента исполнены! Но выдох это означал уверенность и нацеленность не расплескать свои эмоции.
— Вы всегда очень интересно и грамотно говорите, признайтесь, часто читаете классическую литературу?
— Очень удивили такой оценкой моей речи. Я просто всегда стараюсь поделиться своими эмоциями. Вы вот сейчас сказали об этом и все,
— Чему, как вам кажется, вы можете научиться у Хавьера Фернандеса, участвующего уже в своем двенадцатом по счету чемпионату Европы?
— Для меня он был примером, когда я еще ходил под стол пешком (смеется). Ценно, что я стою на пьедестале с человеком, который вошел в историю мирового катания.
— Музыка для программы называется «Построить дом», о чем она?
— Для меня это эмоционально тяжелая программа, потому что она непростая — она о родителях и идет из моей жизни. Я уехал из родного города и переехал в
— Думаете об участии в Олимпиаде?
— Пока ведь еще нет окончательного списка тех, кто поедет в Пхенчхан, поэтому не думал. Но если меня утвердят, ничего не буду загадывать, но буду готовиться так, чтобы показать свой максимум.