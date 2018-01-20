Дмитрий Алиев: Я чувствовал себя окрыленным

Источник: Спорт-Экспресс

— Что можете рассказать про подготовку к этому прокату?

— Очень рад, что сегодняшний день завершился для меня именно так. Хотя были и свои переживания: утром у меня не было тренировки, потому что я забыл свои ботинки в отеле. Это был небольшой форс- мажор, зато доказал самому себе, что могу хорошо и с удовольствием кататься. Спасибо еще раз публике за поддержку!

— Отсутствие в программе проблемного четверного лутца помогло?

— Еще после чемпионата России договаривались с тренером, что не будем менять набор прыжков в произвольной программе и будем надеяться на качество проката, что, наверное, и оказалось правильным решением.

— Сложно было выступать самым последним на соревнованиях?

— Еще с середины прошлого сезона, когда я еще катался в юниорах, так пошло, что в финале юниорского «Гран-при», на юниорском чемпионате мира, чемпионате России и вот сейчас я катался последним. К этому стартовому номеру мы подошли очень грамотно и подобрали правильные мысли после разминки. Сегодня я чувствовал себя окрыленным.

— Попав в сборную по итогам чемпионата страны, думали о том, что в первый взрослый сезон сможете завоевать медаль европейского первенства?

— Ничего не ожидал. Когда я отобрался на чемпионат Европы, то понял: передо мной новая цель! И до ее реализации осталось очень мало времени. Надо было брать себя в руки и максимально грамотно организовывать тренировочный процесс, без поблажек.

— По ходу вашего проката и удачно исполненных четверных прыжков сольно и в каскаде многие выдохнули, хоть и думали: лишь бы на радостях не сорвал все остальное!

— Когда я уверенно сделал первый четверной прыжок в каскаде, то у меня произошел некий эмоциональный подъем, но я понял, что он может мне все испортить. Поэтому ко второму четверному я его немножко приспустил, а вот после него я выдохнул: два сложных и дорогих элемента исполнены! Но выдох это означал уверенность и нацеленность не расплескать свои эмоции.

— Вы всегда очень интересно и грамотно говорите, признайтесь, часто читаете классическую литературу?

— Очень удивили такой оценкой моей речи. Я просто всегда стараюсь поделиться своими эмоциями. Вы вот сейчас сказали об этом и все, как-то и слова все забылись (смеется). Вообще не особенно люблю читать книги, больше люблю слушать разную музыку, в том числе и классическую. Люблю смотреть душевные фильмы и говорить не словами или головой, а душой.

— Чему, как вам кажется, вы можете научиться у Хавьера Фернандеса, участвующего уже в своем двенадцатом по счету чемпионату Европы?

— Для меня он был примером, когда я еще ходил под стол пешком (смеется). Ценно, что я стою на пьедестале с человеком, который вошел в историю мирового катания.

— Музыка для программы называется «Построить дом», о чем она?

— Для меня это эмоционально тяжелая программа, потому что она непростая — она о родителях и идет из моей жизни. Я уехал из родного города и переехал в Санкт-Петербург, где остался один. В программе я ухожу от родителей и прощаюсь с ними и смотрю вдаль. В середине я вижу их, обнимаю и потом начинаю строить свою карьеру и вставать на ноги. Сегодня это получилось.

— Думаете об участии в Олимпиаде?