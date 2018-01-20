Возьмет ли Медведева реванш у Загитовой?

Источник: Спорт-Экспресс

ИНТРИГА ПО ДРУГОМУ СЦЕНАРИЮ

Медведева с Загитовой прокатом коротких программ закрутили интригу до предела и пустили ее совсем по другому сценарию. Почему? Да хотя бы потому, что Евгения не ошибалась в короткой программе и не отыгрывала отставание после нее аж с чемпионата мира-2016 года в Бостоне, где все закончилось мировым рекордом в произвольной и итоговой победой. Но даже в этом непростом для нее сезоне оценка Медведевой за короткую программу стабильно находилась у отметки в 80 баллов.

Загитова же, напротив, с начала сезона испытывала трудности именно в короткой: ни на одном турнире не обходилось без падений или других помарок. Откуда бы взяться чистому прокату, да еще в очном противостоянии с главной соперницей? Но весь предварительный расклад, при котором Медведева ожидаемо захватывает лидерство, а Загитова ошибается и традиционно готовится наверстывать упущенное в произвольной программе, реальностью не стал.

Все сложилось иначе: впервые за долгое время Евгении предстоит не просто хорошо откатать произвольную, но и отыграть хоть и небольшое, но отставание. И здесь, на первый взгляд, все в пользу Загитовой: отработанная до мелочей за два года яркая, но вместе с тем технически сложная программа всегда исполняется ею безошибочно и приносит итоговую победу. В то время как Медведевой на этапах «Гран-при» чисто исполнить свою «Анну Каренину» не удавалось, чему, впрочем, со временем нашлось объяснение — ведь фигуристка каталась с травмой, на уколах.

Тут стоит вспомнить, что соперницы уже пересекались — на октябрьском коммерческом турнире в Японии. И тогда обе откатались безошибочно. Медведева превзошла Загитову почти на семь баллов, правда все решил девятиочковый перевес Евгении в оценке за компоненты — оценка за технику выше все же была у Алины. Но это было еще до официального старта сезона. В финале «Гран-при» даже с небольшими техническими шероховатостями Загитова получила за компоненты уже 70,42 балла — на 4,5 балла больше, чем в Японии.

«ДОН КИХОТ» ПРОТИВ МИРОВОГО РЕКОРДА

Впрочем, все эти расчеты и разговоры о техническом превосходстве программы Загитовой могут оказаться бессмысленными: ведь именно Медведевой принадлежит официальный мировой рекорд за произвольную — 160,46 балла, в то время как лучший результат Алины на международных стартах — 151,34. Обе наши девушки по-своему сильны технически и не исключено, что все может решить психологический настрой. Загитова никогда не лидировала после блестяще исполненной короткой программы, но и «Дон Кихот» ее не подводил. Медведева же после восстановления от травмы явно очень рада снова соревноваться. «Я соскучилась по пресс-конференциям», — сказала она журналистам.