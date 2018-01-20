Плющенко считает, что выступить на Олимпиаде достойны Коляда и Алиев

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Дебютант чемпионатов Европы Алиев завоевал в пятницу в Москве титул серебряного призера турнира, Коляда стал бронзовым призером. Еще один претендент на путевку на Игры, которых в мужском одиночном катании у России всего две, Александр Самарин в итоге стал шестым.

«Однозначно, на Игры должны ехать Алиев и Коляда, — отметил Плющенко. — Несмотря на то, что Алиев дебютант, это уже состоявшийся спортсмен, что и доказал на чемпионате Европы. Мне он очень понравился и в короткой, и в произвольной программах. Если он так будет трудиться и дальше, то у него большое будущее — ровный, аккуратный, стройный, настоящий боец, желаю ему удачи на Олимпиаде».

Плющенко подчеркнул, что Алиев демонстрирует на льду новый стиль. «Хорошо откатав короткую программу, он мог легко потеряться в произвольной, тем более что выступал после Хавьера Фернандеса, теперь уже шестикратного чемпиона Европы. Но этого не произошло — два хороших четверных тулупа, достойный аксель, хорошая хореография, пластика. Думаю, это новый стиль», — подчеркнул Плющенко.

Коляда собеседника ТАСС откровенно расстроил. «Я не понимаю, почему тренеры не видят, что он заведомо неправильно прыгает четверной лутц, летит уже вприсядку, вылетает спиной и как будто уже знает, что будет ошибка. В этом прыжке нет уверенности, но он все равно стал лучше кататься, и его короткая программа мне понравилась. Коляда начал открываться, делать длинные и долгие движения, кататься на ребрах конька», — сказал Плющенко.