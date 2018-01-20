Плющенко считает, что выступить на Олимпиаде достойны Коляда и Алиев

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Найдено спасение от измен
«Эпидемия» школьной агрессии: почему это происходит
Эксперт назвал причину разворота танкера с газом из РФ для США
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. КХЛ
14:00
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Югра
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Севилья
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзОТ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Монреаль Канадиенс3
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Челси
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Амур
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
19.01
Хетафе2
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
19.01
Кан0
Марсель2
Футбол. Зарубежный
19.01
Герта1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Гамбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
19.01
Ак Барс2
Слован4
Хоккей. КХЛ
19.01
Сочи2
Йокерит1
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
00:49 (мск), источник: ТАСС

Плющенко считает, что выступить на Олимпиаде достойны Коляда и Алиев

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что на Играх в южнокорейском Пхёнчхане достойны выступать чемпион России Михаил Коляда и бронзовый призер национального чемпионата Дмитрий Алиев. Такое мнение Плющенко высказал ТАСС.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Дебютант чемпионатов Европы Алиев завоевал в пятницу в Москве титул серебряного призера турнира, Коляда стал бронзовым призером. Еще один претендент на путевку на Игры, которых в мужском одиночном катании у России всего две, Александр Самарин в итоге стал шестым.

«Однозначно, на Игры должны ехать Алиев и Коляда, — отметил Плющенко. — Несмотря на то, что Алиев дебютант, это уже состоявшийся спортсмен, что и доказал на чемпионате Европы. Мне он очень понравился и в короткой, и в произвольной программах. Если он так будет трудиться и дальше, то у него большое будущее — ровный, аккуратный, стройный, настоящий боец, желаю ему удачи на Олимпиаде».

Плющенко подчеркнул, что Алиев демонстрирует на льду новый стиль. «Хорошо откатав короткую программу, он мог легко потеряться в произвольной, тем более что выступал после Хавьера Фернандеса, теперь уже шестикратного чемпиона Европы. Но этого не произошло — два хороших четверных тулупа, достойный аксель, хорошая хореография, пластика. Думаю, это новый стиль», — подчеркнул Плющенко.

Коляда собеседника ТАСС откровенно расстроил. «Я не понимаю, почему тренеры не видят, что он заведомо неправильно прыгает четверной лутц, летит уже вприсядку, вылетает спиной и как будто уже знает, что будет ошибка. В этом прыжке нет уверенности, но он все равно стал лучше кататься, и его короткая программа мне понравилась. Коляда начал открываться, делать длинные и долгие движения, кататься на ребрах конька», — сказал Плющенко.

Плющенко отметил шестую победу на чемпионате Европы Фернандеса: «Я не устану говорить, что это спортсмен с большой буквы. И я знаю, как тяжело отстаивать свои позиции, а Хавьер это делает уже в шестой раз. Он — лучший в Европе».

 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
«Зенит» хочет подписать контракт с футболистом сборной Германии
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Круг претендентов на Смолова сузился
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь