Фернандес заявил, что предстоящие ОИ могут стать для него последними в карьере

26-летний испанец является двукратным чемпионом мира, трехкратным призером финалов Гран-при.
«Я не думаю, что поеду еще на одну Олимпиаду. Но я могу поехать еще на один турнир, выступать один-два сезона, на этапах Гран-при. Но ты никогда не знаешь, что произойдет. Все будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать, если я будут ощущать в себе силы и желание, то буду продолжать», — сказал Фернандес.
Больше испанца чемпионат Европы выигрывали три фигуриста: россиянин Евгений Плющенко (7), австриец Карл Шефер (8) и швед Ульрих Сальхов (9). «Могу ли я догнать Плющенко? Посмотрим, будем принимать решение поступательно. Все зависит от того, сколько энергии у меня будет внутри», — отметил он.
Вторым на чемпионате Европы стал российский фигурист Дмитрий Алиев, третьим — его соотечественник Михаил Коляда.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.