Фернандес заявил, что предстоящие ОИ могут стать для него последними в карьере

«Я не думаю, что поеду еще на одну Олимпиаду. Но я могу поехать еще на один турнир, выступать один-два сезона, на этапах Гран-при. Но ты никогда не знаешь, что произойдет. Все будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать, если я будут ощущать в себе силы и желание, то буду продолжать», — сказал Фернандес.