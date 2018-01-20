Образцово-показательный Алиев

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ПРАВИЛЬНЫЙ ФЕРНАНДЕС

После короткой программы тренер Фернандеса Брайан Орсер признался, что помарка его ученика на приземлении с четверного сальхова вызвала у него что-то вроде чувства облегчения: «Все фигуристы высокого уровня сейчас делают небольшие ошибки из-за психологии. Они готовы, сама работа тела прекрасна. Просто ментально они не здесь — мыслями они уже в Корее через три недели. Этим объясняются проблемы на стартах, которые предшествуют Олимпиадам. Например, на собственном опыте могу сказать, что в оба моих олимпийских сезона чемпионаты страны для меня складывались просто ужасно. А потом на Играх все было совершенно иначе. Поэтому здесь я не жду, что в произвольной программе Хавьер откатается идеально и безупречно. После его помарки в короткой программе на приземлении с сальхова я даже выдохнул. Потому что я не хочу, чтобы он оставил всё здесь, на чемпионате Европы».

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Все произошло, как и предсказывал опытный тренер. Замечательного испанца подвели приземления с сальховов и тройной лутц во второй половине программы.

Выиграть ему это, конечно, не помешало. Шестой титул ставит испанца на четвертое место в списке абсолютных рекордсменов по числу европейских побед (точнее, теперь Фернандес сравнялся с австрийцем Вилли Беклем). Уникальный случай в истории: Фернандес — единственный в блестящей компании европейских мультимедалистов, у кого на данный момент нет медалей другого достоинства, кроме золотых. Больше титулов только у Евгения Плющенко (7), еще одного австрийца Карла Шефера (8) и выдающегося Ульрика Сальхова (9). Все, за исключением Плющенко, выступали довольно давно.

Хавьер ФЕРНАНДЕС стал шестикратным чемпионом Европы | Источник: Спорт-Экспресс

МУЖИК, ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ

Единственным из российских одиночников, кто оказался близок к описанному Орсеру образцу слегка небезупречного, но демонстрирующего хорошую готовность претендента на Олимпиаду, оказался Алиев. Хотя условия, доставшиеся фигуристу, тепличными не назовешь. Алиеву мало того что выпал последний стартовый номер сразу за Фернандесом, так еще к моменту своего выхода на лед ученик Евгения Рукавицына оказался последней надеждой российских болельщиком на пристойный прокат.

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Александр Самарин смотрелся, конечно, лучше, чем в короткой, но с ошибками выполнил три первых прыжка, потерял в процессе один каскад и, хотя потом отчасти выправился, наверстать потерянное на первых элементах не сумел. Коляда выступил, в общем, как обычно: упал с двух четверных, лутца и тулупа, кое-где не докрутил запланированное количество оборотов.

За Алиева, скажем честно, было тревожно. День для него начался с того, что он забыл свои ботинки в отеле и пропустил из-за этого утреннюю тренировку. В первой половине сезона Алиеву заметно не хватало сил до конца произвольной программы, но, судя по чемпионату Европы, с конца декабря с этой проблемой его команде каким-то образом удалось справиться. В Москве Дмитрий практически образцово показательно продемонстрировал, как нужно выступать на, возможно, самом важном чемпионате Европы за всю твою карьеру, и как обосновывать свои права на олимпийскую путевку. Доказывать, что в сам этот второй раунд олимпийского отбора допустили не зря. Скажем честно, учитывая, какими неубедительными получились произвольные прокаты медалистов на чемпионате России, это выглядело в некотором смысле авансом. Мужик, что тут еще скажешь!

Михаил КОЛЯДА | Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

Почему на этом чемпионате не вышло у двух других россиян? По мнению Орсера, внезапные срывы у фигуристов в принципе чаще связаны не с недостатком тренировок или неготовностью, а с психологией. Одно из самых опасных состояний — когда вдруг падает уровень внутренней энергии. Это не нервы, скорее, со стороны похоже, что человеку как будто стало скучно.

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«На таких соревнованиях, как эти, ты должен уметь как будто “нажимать кнопку” и приводить себя в правильное состояние, даже если мыслями ты не здесь, — подчеркнул тренер. — Мы говорили об этом здесь с Хавьером: пусть Олимпиада через три недели, но нужно прочувствовать, что этот чемпионат Европы тоже важен. И нельзя позволить каким-то неприятностям или происшествиям встать у тебя на пути».

Еще бывают нервы. Это чувства знакомо большинству людей, даже если они никогда не выходили на соревновательный лед. Вот идешь ты, предположим, делать важную презентацию — и от волнения забыл про заготовленную речь или пробубнил ее по бумажке безо всякого выражения. И не произвел никакого впечатления, хотя тему знал прекрасно.

Трудно по горячим следам сказать, на какой из возможных подводных камней напоролись российские одиночники. Остается только верить, что со временем они научатся их обходить. Пример Фернандеса показывает, как многому можно научиться при желании, даже если не родился со встроенными чемпионскими привычками.