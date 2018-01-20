Коляда заявил, что пока не ощущает приближения Олимпийских игр

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Судьи оценили прокат Коляды, по ходу которого он допустил две грубые ошибки при исполнении прыжков, в 175,49 балла, по сумме двух программ он набрал 258,90 балла. После короткой программы фигурист шел на четвертом месте.

«Не чувствую приближения Олимпиады. Мне все задают вопрос, что я чувствую в связи с этим, но чем меньше об этом думаешь, тем лучше прокат. Такова спортивная психология», — сказал Коляда.

«Я еще не разобрался, — прокомментировал он свое выступление на чемпионате Европы. — В любом случае, что случилось, то уже случилось. А вообще были и положительные, и отрицательные моменты».

«Положительное — я сделал все прыжки, кроме четверных, — с ухмылкой сказал фигурист. — Физически я хорошо себя чувствовал, хорошо восстановился».