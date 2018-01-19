Самарин заявил, что чувствует внутреннее опустошение после выступления на ЧЕ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Названы самые «токсичные» родственники
Почему нужно обнимать детей как можно чаще: 7 причин
Собчак обратилась к Кадырову с требованием
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. КХЛ
14:00
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Югра
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Севилья
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзОТ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Монреаль Канадиенс3
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Челси
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Амур
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
19.01
Хетафе2
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
19.01
Кан0
Марсель2
Футбол. Зарубежный
19.01
Герта1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Гамбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
19.01
Ак Барс2
Слован4
Хоккей. КХЛ
19.01
Сочи2
Йокерит1
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Названы самые «токсичные» родственники
Макароны разрешили есть на ужин
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
19 января, источник: ТАСС

Самарин заявил, что чувствует внутреннее опустошение после выступления на ЧЕ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин остался недоволен своим выступлением на чемпионате Европы в Москве, после него он чувствует внутреннее опустошение. Об этом он рассказал журналистам после проката произвольной программы.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Судьи оценили прокат Самарина в 155,56 балла, в сумме — 229,81. После короткой программы фигурист шел на девятом месте.

«Эмоций никаких, только внутреннее опустошение. Немного положительных эмоций добавила нереальная публика, которая создавала теплую, классную атмосферу. Все поддерживали — просто невероятно», — сказал Самарин.

«О самих прокатах особо сказать нечего, — добавил он. — Причин [неудачного выступления] никаких назвать не могу. План был сделать три четверных, получилось два с ошибками. Есть что улучшать, к чему стремиться».

«Видимо, проблема была в голове. Неправильно себя настроил — то ли слишком спокоен был, то ли накрутил. Трудно объяснить, но в технике проблем не было. Единственный вариант — поправить голову и повернуть мозги», — заключил фигурист.

 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
«Зенит» хочет подписать контракт с футболистом сборной Германии
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Круг претендентов на Смолова сузился
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь