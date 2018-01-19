Самарин заявил, что чувствует внутреннее опустошение после выступления на ЧЕ

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Судьи оценили прокат Самарина в 155,56 балла, в сумме — 229,81. После короткой программы фигурист шел на девятом месте.

«Эмоций никаких, только внутреннее опустошение. Немного положительных эмоций добавила нереальная публика, которая создавала теплую, классную атмосферу. Все поддерживали — просто невероятно», — сказал Самарин.

«О самих прокатах особо сказать нечего, — добавил он. — Причин [неудачного выступления] никаких назвать не могу. План был сделать три четверных, получилось два с ошибками. Есть что улучшать, к чему стремиться».