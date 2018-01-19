«Я взмахну рукой, и все упадут в обморок от удовольствия»
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв — о коротком танце на чемпионате Европы, о нюансах подготовки и о том, кто кого в паре хлопает по попе.
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв — о коротком танце на чемпионате Европы, о нюансах подготовки и о том, кто кого в паре хлопает по попе.
По итогам короткого танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве малую медаль получила только одна российская пара — Степанова и Букин первый соревновательный день в танцах на льду завершили на втором месте. Однако пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, хоть и заняла четвёртое место, из борьбы за высокие места не выпала — до серебра меньше одного балла. Своим коротким танцем бронзовые призёры двух последних европейских турниров остались довольны. И на радостях поделились особенностями подготовки программ, рассказали о том, как заряжают друг друга энергией, и признали себя идеальной парой.
— Поделитесь впечатлениями от своего проката? Какие эмоции испытываете?
Соловьёв: В принципе мы довольны выступлением: и технической составляющей, и хореографической. Может быть,
— То есть чемпионат Европы — это в первую очередь этап подготовки к Олимпиаде?
Боброва: Нет, это в любом случае очень важный турнир. Это не первый наш чемпионат Европы, мы уже становились победителями. И в этот раз, естественно, ставим перед собой цель выиграть его снова. Для этого, конечно, нужно показывать хорошее катание. Сегодня не всё получилось идеально, но впереди ещё целый завтрашний день, который всё определит.
— Не устали ждать своего стартового дня?
Соловьёв: Да,
— Какие мысли были у вас перед самым стартом? Как настраивались?
Соловьёв: Перед выступлением мы с Катей посмотрели друг на друга и почувствовали, что готовы, уверены в себе, спокойны. В общем, мы знали, на что мы способны, и верили, что всё получится. Поддерживали и во время танца, заряжали друг друга энергией…
Боброва: Меня Дима всегда здорово заряжает.
— Ваш тренер сказал, что судьи недооценили один из ваших элементов. О чём речь?
Боброва: Мы очень боролись за четвёртый уровень румбы, над которой очень много работали перед этим турниром, а нам, к сожалению, поставили третий. Где эта грань между уровнями? Хочется пошутить на эту тему, но я не буду. Просто скажу, что судьи это знают — им и решать.
Соловьёв: Наше дело — работать, показывать свой максимум, стараться делать всё лучше и лучше с каждым новым выступлением. Раз не получилось, значит, будем уделять ещё большее внимание отдельным элементам. Тем более, что у нас будет время сделать это. Чемпионат Европы — важный старт на данном этапе, но главный турнир сезона — Олимпиада в Пхёнчхане. Поэтому мы будем дальше, чтобы наилучшим образом подготовиться к главному турниру сезона.
— Можно ли сказать, то произвольная программа ближе вам по настроению, по эмоциям. Или в короткой программе вы тоже чувствуете себя максимально органично?
Соловьёв: Я бы сказал, что это два совершенно разных танца. Короткий танец — это зажигательная румба, латина, а произвольный танец — это в
Боброва:
— Вносили
Боброва: Мы