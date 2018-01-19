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18:01 (мск), источник: ТАСС

Психолог будет помогать фигуристам Степановой и Букину готовиться к Олимпиаде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин при подготовке к Олимпийским играм в Пхёнчхане будут сотрудничать с психологом.

Об этом журналистам рассказал тренер дуэта Александр Свинин.

Степанова и Букин в пятницу на чемпионате Европы в Москве за короткий танец получили 75,38 балла, что является их лучшим результатом в сезоне. После короткого танца они занимают второе место, уступая французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Уже третий сезон с российскими спортсменами работает психолог Жанна Симак.

«Она постоянно созванивается с ребятами по телефону, работает с ними. Знаете, каким бы хорошим человек ни был, мы всегда смотрим по результатам работы. А у нее этот результат есть. И Жанна будет помогать им готовиться к Олимпиаде», — сказал Свинин.

«Симак — очень позитивная, ребята ее обожают. Мы вообще позитивная команда, стараемся работать без скандалов», — добавил он.

Произвольный танец фигуристы продемонстрируют в субботу.

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