Психолог будет помогать фигуристам Степановой и Букину готовиться к Олимпиаде

Степанова и Букин в пятницу на чемпионате Европы в Москве за короткий танец получили 75,38 балла, что является их лучшим результатом в сезоне. После короткого танца они занимают второе место, уступая французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Уже третий сезон с российскими спортсменами работает психолог Жанна Симак.

«Она постоянно созванивается с ребятами по телефону, работает с ними. Знаете, каким бы хорошим человек ни был, мы всегда смотрим по результатам работы. А у нее этот результат есть. И Жанна будет помогать им готовиться к Олимпиаде», — сказал Свинин.