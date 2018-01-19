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17:32 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми после короткого танца на чемпионате Европы

ТАСС, 19 января. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после короткой программы в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве. Россияне получили 75,38 балла.

Источник: РИА "Новости"

Лидируют после короткого танца трехкратные чемпионы Европы (2015, 2016, 2017) и двукратные чемпионы мира (2015, 2016) французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,29). Третье место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (74,76), которые являются чемпионами Европы 2014 года.

Степанова и Букин показали свой лучший результат в коротком танце на международных соревнованиях. Более высокие баллы от судей россияне получали только на чемпионатах России. Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые побеждали на европейском первенстве в 2013 году, занимают четвертое место (74,43). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, представляющие Россию, — восьмые (65,35).

Произвольный танец фигуристы представят 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.

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