Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми после короткого танца на чемпионате Европы

Лидируют после короткого танца трехкратные чемпионы Европы (2015, 2016, 2017) и двукратные чемпионы мира (2015, 2016) французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,29). Третье место занимают итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (74,76), которые являются чемпионами Европы 2014 года.

Степанова и Букин показали свой лучший результат в коротком танце на международных соревнованиях. Более высокие баллы от судей россияне получали только на чемпионатах России. Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые побеждали на европейском первенстве в 2013 году, занимают четвертое место (74,43). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, представляющие Россию, — восьмые (65,35).