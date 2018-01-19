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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Мишин: Я бы посоветовал нашим фигуристкам рта не разевать

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал выступление фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Москве, а также рассказал, чем может грозить такой ажиотаж вокруг россиянок.

Источник: РИА "Новости"

Первое и второе места занимают россиянки — Алина Загитова и Евгения Медведева соответственно, на третьей позиции — итальянка Каролина Костнер.

«Спортсменки, занимающие по итогам короткой программы первые четыре места, вполне могут побороться в субботу за медали высшей пробы. Уровень, который они вчера продемонстрировали, позволяет им претендовать и на олимпийские медали.

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Загитова и Медведева сейчас находятся под пристальным вниманием, однако я против такого ажиотажа вокруг наших фигуристок. Это нездоровая ситуация, через которую в своё время проходили Плющенко и Ягудин. Когда они выступали, для нас как федерации было не принципиально, кто из них станет победителем. Если не первый, так второй. Так и здесь. Это ученицы одного тренера. Каждая из них достойна победы.

Что касается Каролины Костнер, то она продолжает идти к своей главной цели. Являясь чемпионкой мира и призёром Олимпийских игр, было бы странно не претендовать на золотые медали московского чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пхёнчхане. Каролине сейчас хорошо удаётся тройной флип и тройной лутц — прыжки, которые в молодости она не слишком уверенно выполняла. Поэтому я бы советовал нашим фигуристкам рта не разевать. Хотя думаю, что два первых места на чемпионате Европы всё-таки достанутся россиянкам, — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Асиёй Салахетдиновой.

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