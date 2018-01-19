Полиция вернула призеру ОИ в Сочи Кастелли украденные коньки и костюмы

После осмотра достопримечательностей они вернулись к машине и обнаружили, что одно из окон разбито, а несколько предметов багажа пропали. Среди украденного оказались коньки спортсменки и несколько костюмов для выступлений, стоимостью более тысячи долларов каждый.

«Я думала, что все пропало, и уже решила для себя, что уже не увижу эти платья, — заявила Кастелли. — Я знаю, что это всего лишь вещи, но с ними у меня связаны определенные эмоции. Я очень благодарна полиции за их работу. Костюмы выглядят довольно хорошо, но я, конечно, сперва отдам их в химчистку».