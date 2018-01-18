Не было бы счастья, да помогли: Россия забрала все медали в парах

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О том, что российские пары на домашнем чемпионате Европы могут занять весь пьедестал, до начала турнира говорилось много. Но после короткой программы, которая для двух из трех дуэтов сложилась неудачно, казалось — в этот раз не выйдет.

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ

Первыми ходить в этой ледовой партии выпало Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, попавшим из-за провала в короткой программе в предпоследнюю разминку вместо сильнейшей. Их нынешняя произвольная программа — безусловный козырь пары в этом сезоне. Эта постановка может нравиться или нет, но нельзя не признать, что самим спортсменам, молодым и легким, она подходит. Трудно отделаться от ощущения, что в тяжеловесных классических программах эта пара выглядит как девочка-подросток, надушившаяся мамиными духами. А здесь все на месте, все к лицу.

На этом чемпионате выигрышная и сложная произвольная с четверным подкрутом должна была вытащить фигуристов с обидного пятого места — и вытащила. Евгения и Владимир прокатались очень аккуратно, возможно, даже слишком. Вот так надо было бы катать короткую программу, чтобы в задорной произвольной дать себе чуть больше свободы. Но после драки кулаками не машут.

СТОЛБОВА И КЛИМОВ

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Ксении Столбовой и Федору Климову отыграть потерянное в короткой должна была помочь их «Кармен». Чемпионат России в этом отношении настраивал скорее на оптимистичный лад. Да, там фигуристы ошибались, но их произвольная, наконец, начала звучать. Проявилось больше интересных цепляющих взгляд фишек — как в том эпизоде, где Ксения, опираясь на партнера, бежит по воздуху, а оба они при этом продолжают движение по льду. Стали заметнее акценты и паузы, филигранно расставленные в нужных местах. При этом начисто отсутствовала лишняя суета и театральщина, которой так часто изобилуют постановки на классические для фигурного катания темы. Это ведь один из главных вопросов в этом виде спорта: зачем нужен сто пятый лебедь и сто десятая Кармен? В случае с этой парой поднимать его больше не хотелось. Таких Кармен, конечно, много не бывает. Но их, собственно, и не бывает много.

Вот почему до начала произвольной казалось: откатают Ксения и Федор свою «Кармен» наотмашь — и соперникам не помогут никакие элементы класса «ультра-с». Увы, наотмашь не получилось. Безошибочно тоже.

Снова не получился, даже в облегченном виде, каскад: второй прыжок в комбинации вышел только двойным вместо тройного. А ведь подразумевалось, что именно этим элементом пара должна отыгрывать у соперников то, что уступает в других местах. Плюс, как и в короткой программе, у Ксении случилась ошибка на прыжке: фигуристка неудачно оттолкнулась, вылетела под сильным наклоном и не сумела спасти приземление. А после этого падения с сальхова как будто пропало и настроение, хотя фигуристы честно доделали свою работу до конца.

ДЖЕЙМС И СИПРЕ

Впрочем, даже с таким набором Столбова и Климов сумели обойти в итоговом протоколе Наталью Забияко и Александра Энберта. Те, правда, сами помогли: не падали, но и не сделали все запланированное в технической части.

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Ждать, чем все закончится, пришлось до последнего стартового номера. Победители короткой программы Ванесса Джеймс и Морган Сипре уже имели опыт победы над российскими парами: весной 2017 года они выиграли соревнования на неофициальном командном чемпионате мира в Токио, где обыграли Тарасову и Морозова. В Москве, с учетом имевшегося преимущества, они вполне могли этот фокус повторить.

Но им на этом турнире впервые пришлось ложиться спать после короткой программы в роли лидеров соревнований. В мире есть много людей, которые могли бы рассказать, как непросто бывает пережить сутки между прокатами без потерь. Видимо, у Ванессы и Моргана не вышло. Фигуристы не падали, но мелкой грязи в прокате было слишком много. Так Европа не получила новых чемпионов.

Что до российских пар, остается верить, что весь свой лимит ошибок и невезения они в этом сезоне уже исчерпали. И на Олимпиаде, может, наконец, попрет.