Не было бы счастья, да помогли: Россия забрала все медали в парах
Первый розыгрыш медалей на чемпионате Европы завершился для сборной России полным комплектом наград: золотом, серебром и бронзой.
Первый розыгрыш медалей на чемпионате Европы завершился для сборной России полным комплектом наград: золотом, серебром и бронзой.
О том, что российские пары на домашнем чемпионате Европы могут занять весь пьедестал, до начала турнира говорилось много. Но после короткой программы, которая для двух из трех дуэтов сложилась неудачно, казалось — в этот раз не выйдет.
ТАРАСОВА И МОРОЗОВ
Первыми ходить в этой ледовой партии выпало Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, попавшим
СТОЛБОВА И КЛИМОВ
Ксении Столбовой и Федору Климову отыграть потерянное в короткой должна была помочь их «Кармен». Чемпионат России в этом отношении настраивал скорее на оптимистичный лад. Да, там фигуристы ошибались, но их произвольная, наконец, начала звучать. Проявилось больше интересных цепляющих взгляд фишек — как в том эпизоде, где Ксения, опираясь на партнера, бежит по воздуху, а оба они при этом продолжают движение по льду. Стали заметнее акценты и паузы, филигранно расставленные в нужных местах. При этом начисто отсутствовала лишняя суета и театральщина, которой так часто изобилуют постановки на классические для фигурного катания темы. Это ведь один из главных вопросов в этом виде спорта: зачем нужен сто пятый лебедь и сто десятая Кармен? В случае с этой парой поднимать его больше не хотелось. Таких Кармен, конечно, много не бывает. Но их, собственно, и не бывает много.
Вот почему до начала произвольной казалось: откатают Ксения и Федор свою «Кармен» наотмашь — и соперникам не помогут никакие элементы класса «ультра-с». Увы, наотмашь не получилось. Безошибочно тоже.
ДЖЕЙМС И СИПРЕ
Впрочем, даже с таким набором Столбова и Климов сумели обойти в итоговом протоколе Наталью Забияко и Александра Энберта. Те, правда, сами помогли: не падали, но и не сделали все запланированное в технической части.
Ждать, чем все закончится, пришлось до последнего стартового номера. Победители короткой программы Ванесса Джеймс и Морган Сипре уже имели опыт победы над российскими парами: весной 2017 года они выиграли соревнования на неофициальном командном чемпионате мира в Токио, где обыграли Тарасову и Морозова. В Москве, с учетом имевшегося преимущества, они вполне могли этот фокус повторить.
Но им на этом турнире впервые пришлось ложиться спать после короткой программы в роли лидеров соревнований. В мире есть много людей, которые могли бы рассказать, как непросто бывает пережить сутки между прокатами без потерь. Видимо, у Ванессы и Моргана не вышло. Фигуристы не падали, но мелкой грязи в прокате было слишком много. Так Европа не получила новых чемпионов.
Что до российских пар, остается верить, что весь свой лимит ошибок и невезения они в этом сезоне уже исчерпали. И на Олимпиаде, может, наконец, попрет.
Екатерина КУЛИНИЧЕВА из Москвы.