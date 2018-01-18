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18 января, источник: ТАСС

Забияко и Энберт на ЧЕ осознали, что способны бороться с ведущими парами мира

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт на чемпионате Европы в Москве осознали, что им по силам бороться с ведущими парами мира. Об этом они рассказали журналистам после завоевания бронзы турнира.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Забияко и Энберт были лучшей российской парой по итогам короткой программы, однако в итоге первое место заняли победители прошлогоднего чемпионата Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми — олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов.

«Мы поняли, что можем бороться с сильнейшими», — сказала Забияко.

«Это очень мотивирует, нам было приятно, что хорошо откатали, что оценили судьи, и получилась борьба с сильнейшими», — добавил Энберт.

«Было приятно кататься, получились практически все сложные элементы. К сожалению, допустили ошибочку на каскаде, но общего позитивного впечатления не испортило. Надеюсь, зрителям тоже», — отметил партнер.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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