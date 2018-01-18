Забияко и Энберт на ЧЕ осознали, что способны бороться с ведущими парами мира

Забияко и Энберт на ЧЕ осознали, что способны бороться с ведущими парами мира

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт на чемпионате Европы в Москве осознали, что им по силам бороться с ведущими парами мира. Об этом они рассказали журналистам после завоевания бронзы турнира.