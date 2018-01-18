Забияко и Энберт на ЧЕ осознали, что способны бороться с ведущими парами мира

Забияко и Энберт были лучшей российской парой по итогам короткой программы, однако в итоге первое место заняли победители прошлогоднего чемпионата Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми — олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов.
«Мы поняли, что можем бороться с сильнейшими», — сказала Забияко.
«Это очень мотивирует, нам было приятно, что хорошо откатали, что оценили судьи, и получилась борьба с сильнейшими», — добавил Энберт.
«Было приятно кататься, получились практически все сложные элементы. К сожалению, допустили ошибочку на каскаде, но общего позитивного впечатления не испортило. Надеюсь, зрителям тоже», — отметил партнер.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.