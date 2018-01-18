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18 января, источник: ТАСС

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

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После короткой программы Тарасова и Морозов занимали пятое место. За произвольную программу россияне получили 151,23 балла, показав лучший результат сезона. Они стали шестой парой в истории фигурного катания, которая получила за прокат произвольной программы больше 150 баллов.

Итоговая оценка Тарасовой и Морозова составила 221,60 балла.

Вторыми стали олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (138,96 — за произвольную; 211,01 — всего), третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (137,23; 210,18). Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, заняли четвертое место (134,65; 210,17), проиграв Забияко и Энберту одну сотую балла.

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Тарасова и Морозов второй год подряд побеждают на чемпионате Европы, дважды они также становились бронзовыми призерами турнира. Российская пара является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года и победителем финала серии Гран-при в сезоне-2016/17.

Впервые отечественные спортивные пары заняли все три места на пьедестале на чемпионате Европы в 1969 году, в последний раз — в 2015 году. Всего отечественные фигуристы 14 раз добивались подобного достижения.

Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.

Фигурное катание. Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
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