Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Москве

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После короткой программы Тарасова и Морозов занимали пятое место. За произвольную программу россияне получили 151,23 балла, показав лучший результат сезона. Они стали шестой парой в истории фигурного катания, которая получила за прокат произвольной программы больше 150 баллов.

Итоговая оценка Тарасовой и Морозова составила 221,60 балла.

Вторыми стали олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов (138,96 — за произвольную; 211,01 — всего), третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт (137,23; 210,18). Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые лидировали после короткой программы, заняли четвертое место (134,65; 210,17), проиграв Забияко и Энберту одну сотую балла.

Тарасова и Морозов второй год подряд побеждают на чемпионате Европы, дважды они также становились бронзовыми призерами турнира. Российская пара является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года и победителем финала серии Гран-при в сезоне-2016/17.

Впервые отечественные спортивные пары заняли все три места на пьедестале на чемпионате Европы в 1969 году, в последний раз — в 2015 году. Всего отечественные фигуристы 14 раз добивались подобного достижения.