Столбова еле сдержала слезы после проката произвольной программы на ЧЕ

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В четверг олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире неудачно откатали произвольную программу, по ходу выступления Столбова допустила две грубые ошибки при исполнении прыжковых элементов.

«Я не плакала в конце, хотя хотелось», — сказала Столбова.

«Плохо прокатали, опять прыжки сорвали, — добавил Климов. — И невидимых глазу ошибок и шероховатостей тоже было предостаточно, мне это не понравилось, я недоволен».

При подготовке к турниру Столбова поменяла платье, в котором выступает в произвольной программе. «Надо же чем-то удивлять», — сказала она. «К Олимпиаде платье уже менять не будем. Поработаем над хореографией, в произвольную вернем каскад «три плюс три», — отметил партнер.