Злость на себя помогла Тарасовой и Морозову удачно завершить ЧЕ

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Действующие чемпионы Европы Тарасова и Морозов за свой прокат получили 151,23 балла, что является их лучшим результатом в сезоне. После короткой программы они шли на пятом месте.

«Мы сильно были злы на себя после короткой, вышли злые на самих себя, на соперников и на ситуацию, катались наотмашь. И насчет каскада не было никаких сомнений», — сказал Морозов. «Задача стояла показать максимум и доказать и себе, и судьям, что короткая была случайностью, что мы готовы делать все элементы. Предстартовые тренировки были прекрасными, но нервы, наверно, сыграли злую шутку», — добавил он.

Тарасова поблагодарила партнера за то, что он помог ей проявить свой артистизм во время выступления. «Я несколько раз замечала, что когда катаемся на тренировках — это одно, а на соревнованиях вижу новые танцевальные жесты Володи и мне самой еще больше танцевать хочется», — отметила она.

Фигуристы признались, что к предстоящим Олимпийским играм не намерены серьезно менять программы. «Кардинальных перемен к Играм не будет, возможно, будут небольшие корректировки», — отметил Морозов.