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18 января, источник: Спорт-Экспресс

Загитова затмила Медведеву. Пока в короткой программе

Алина Загитова захватила лидерство на чемпионате Европы после короткой программы. Евгения Медведева, вернувшаяся на лед после травмы, идет второй с небольшим преимуществом над итальянкой Каролиной Костнер.

Источник: Спорт-Экспресс

ОНА ВЕРНУЛАСЬ!

Лучше всего понимаешь, насколько сильно скучал по определенным вещам, когда они пропадают на какое-то время, а потом снова появляются в твоей жизни. Этот взгляд больших темных глаз «держись покрепче, все живое» на раскатке. Эти крики невпопад перед началом программы: «Женя, давай!» Ее имя на первой строчке протокола после объявления оценок.

Что поделать, если для большой России, следящей за спортом одним глазом по касательной, в фигурном катании сейчас «В джазе только девушки». И среди них есть одна, чьего возвращения все ждали. Даже эта недовольная гримаска с языком, которой Медведева отреагировала на свою ошибку на приземлении с акселя. Мгновение, когда мисс совершенство и профессионал с большой буквы «П» превращается вдруг в озорного ребенка. Очень человечная черта, за которую, помимо прочего, ее так любят. Медведева снова на соревновательном льду, и это — главный итог короткой программы для всех, кто переживал за многолетнего лидера женского одиночного катания. И единственно важный, на самом деле. Пусть по итогам она не первая, как мы привыкли, а вторая.

Загитова, которая, собственно, и опередила Медведеву, была очень хороша и лидирует по делу. В ее короткой программе есть одно проблемное место — каскад, который в этом сезоне у нее чаще не получался, чем наоборот. На чемпионате России сама фигуристка так описывала проблему: «Это закрепилось на уровне ощущений, словно внутри что-то пережимает. По сюжету программы это как раз место, где я превращаюсь из белого лебедя в черного. В произвольной программе я просто иду и делаю этот каскад. А в короткой, возможно, слишком много думаю над этим элементом».

В результате до этого места публика обречена сидеть как иголках. Учитывая, что все прыжки у Загитовой стоят во второй половине программы, ждать надо довольно долго и порция адреналина получается приличной. Вероятно, проблемы с элементом по-прежнему дают о себе знать — по ходу проката было ощущение, словно Загитова перед каскадом как будто заторопилась, стремясь проскочить трудное место поскорее. Но главное, что не упала и все докрутила.

ВЕЧЕРИНКА НА ТРОИХ

Хотя этот чемпионат в основном рекламируют как первую очную дуэль Медведевой и Загитовой, на самом деле это, конечно, вечеринка на троих. Есть на турнире один фактор, который не позволяет двум фаворитам из России замкнуться друг на друге, а нам — только на их дуэли. И имя ему — Каролина Костнер. По воле жребия великолепная итальянка в короткой программе открывала сильнейшую разминку и задала высочайший ориентир для трех россиянок — 78,30 баллов.

Итальянская прима была опасна для всех своих конкуренток даже в первой половине сезона, несмотря на заведомо более слабый технический контент и ошибки. Например, в финале «Гран-при» она в произвольной программе вместо одного из тройных прыжков сделала только двойной. И все равно попала на пьедестал. На декабрьском чемпионате Италии наконец произошло то, чего давно ждали ее поклонники. Костнер вернула самые дорогие элементы из своего арсенала — каскад с тройным флипом и тройной лутц.

Фил Найт — один из самых известных бизнесменов современности, работающих в сфере спорта, в свое время объяснил: его компания стремится начинать сотрудничество со спортсменами на как можно более раннем этапе их карьеры, при этом выбирает не просто самых талантливых, но тех, кто способен продержаться в спорте очень долго. Потому что в этом случае с годами эти люди приобретают колоссальный «капитал»: публика годами следит за их жизнью, и в результате начинает воспринимать почти как близких друзей или родственников. И оттого сопереживает им только сильнее.

Когда стало известно, что на предстоящую Олимпиаду не поедет великий норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален, весь мир словно заново вспомнил, как дороги ему возрастные спортсмены, как он их любит. Не исключено, что такие, как Костнер, теперь испытают на себе своего рода «эффект Бьорндалена» — лавину дополнительной поддержки.

Журналисты посчитали: на счету итальянки 14 чемпионатов Европы, считая нынешний. Это почти столько же, сколько у всех остальных пяти участниц сильнейшей разминки вместе взятых — 16. Только вдумайтесь!

За Костнер помимо волшебного катания стоит еще и душераздирающая история: ведь вынужденный перерыв, после которого она так долго и сложно восстанавливалась, был связан не с травмой или желанием пожить обычной жизнью. Каролину дисквалифицировали за грехи бывшего возлюбленного, попавшегося на допинге — в назидание другим, заклеймив как укрывательницу и соучастницу.

Она очень сложно возвращалась. Почитайте любое большое интервью Костнер за последние полтора года — и вам не понадобится мотивирующая литература. На чемпионате Европы она также не намерена отступать: флип в короткой программе вышел очень убедительным. Лишнее доказательство того, как хороша сейчас великая итальянка: перед произвольной программой Костнер и Медведеву разделяет меньше половины балла.

Екатерина КУЛИНИЧЕВА из Москвы

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