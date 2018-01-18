Медведева заявила, что на ОИ-2018 все будут знать, что она представляет Россию

Источник: ИТАР-ТАСС

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря запретил российским спортсменам выступать на предстоящей Олимпиаде под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам принять участие в Играх под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

«Да, мы еще не на Олимпийских играх. Хоть и под белым флагом, но мы олимпийские атлеты из России, и мы представляем свою страну. Это решено, и это большая честь — возможность представлять нашу страну», — подчеркнула Медведева.

«Мы — русские. Вот наш флаг», — добавила она, указав пальцем на флажок на табличке на столе рядом со своей фамилией.