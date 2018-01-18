Авербух: Ошибка Медведевой в короткой программе на ЧЕ связана с психологическим давлением

Источник: РИА "Новости"

В четверг на чемпионате Европы, который проходит в Москве, фигуристки продемонстрировали короткие программы. Медведева не проигрывает уже более двух лет, по итогам короткой программы она занимает второе место (78,57), уступая Алине Загитовой больше полутора баллов. Медведева пропустила чемпионат России 2018 года из-за травмы ноги.

«Чемпионат Европы — конечно, очень важный турнир, но это проверочные соревнования, где фигуристы проверяют свою силу. Женя Медведева вернулась после травмы, и очень важно, что она выходит на свой уровень, что она не побоялась выступить на чемпионате Европы. Женя — прекрасный и талантливейший спортсмен, и я очень надеюсь, что этот турнир окажется в ее копилке», — сказал Авербух.

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«Конечно, ошибка на акселе, который она всегда успешно делает — это следствие психологического давления, с которым Женя борется особенно рьяно в этом сезоне. Впереди произвольная программа, ее нужно откатать чисто. Сейчас Медведева и Загитова находятся на достаточном отдалении от соперниц, но вопрос, кто из них выиграет Олимпиаду, сохранится до самих Игр, как бы ни закончился чемпионат Европы», — добавил эксперт.

По мнению Авербуха, психологическое давление на Медведеву обусловлено совокупностью сразу нескольких факторов. «Во-первых, Женя уже является двукратной чемпионкой мира, к ней прикованы все взгляды, все ждут от нее победы на Играх. Во-вторых, она столкнулась с травмой. В-третьих, на Жене не могла сказаться ситуация с поездкой на заседание [исполкома] Международного олимпийского комитета», — сказал собеседник агентства.

«Наверное, вся эта ситуация с допингом и допуском российских спортсменов была для нее даже ближе, чем всем остальным. Все это в совокупности не могло не сказаться на такой молодой девушке», — подытожил Авербух.