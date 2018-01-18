Медведева назвала чудом работу врачей, вернувших ее на лед

Источник: ИТАР-ТАСС

Лидером после первого дня турнира одиночниц является россиянка Алина Загитова, третья — итальянка Каролина Костнер. 18-летняя Медведева стартовала на чемпионате Европы после вынужденного перерыва из-за травмы ноги. По этой причине фигуристка пропустила чемпионат России в Санкт-Петербурге.

«Я соскучилась, давно не общалась с прессой, и первым делом сейчас хотела бы сказать спасибо, — подчеркнула Медведева. — Спасибо тем, кто внес свой вклад в то, чтобы я сегодня была здесь. Это фанаты, болельщики, родители, тренеры и врачи, которые сотворили просто чудо. Благодаря им я очень быстро восстановилась».

Спортсменка призналась, что очень рада возвращению в фигурное катание. «Не думала, что когда-либо это скажу, но я рада. Благодаря этому я почувствовала, что это — мой спорт, что я скучаю без соревнований и тренировок. Это был сложный период. А по сегодняшнему результату буду коротка — прокатом недовольна, но есть время “подкрутить болтики”, чтобы все было в порядке».