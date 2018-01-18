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18 января, источник: ТАСС

Медведева назвала чудом работу врачей, вернувших ее на лед

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала работу врачей, которые помогли ей восстановиться после травмы ноги и вернуться на лед, чудом. Об этом она рассказала журналистам после проката короткой программы, по итогам которой занимает второе место.

Источник: ИТАР-ТАСС

Лидером после первого дня турнира одиночниц является россиянка Алина Загитова, третья — итальянка Каролина Костнер. 18-летняя Медведева стартовала на чемпионате Европы после вынужденного перерыва из-за травмы ноги. По этой причине фигуристка пропустила чемпионат России в Санкт-Петербурге.

«Я соскучилась, давно не общалась с прессой, и первым делом сейчас хотела бы сказать спасибо, — подчеркнула Медведева. — Спасибо тем, кто внес свой вклад в то, чтобы я сегодня была здесь. Это фанаты, болельщики, родители, тренеры и врачи, которые сотворили просто чудо. Благодаря им я очень быстро восстановилась».

Спортсменка призналась, что очень рада возвращению в фигурное катание. «Не думала, что когда-либо это скажу, но я рада. Благодаря этому я почувствовала, что это — мой спорт, что я скучаю без соревнований и тренировок. Это был сложный период. А по сегодняшнему результату буду коротка — прокатом недовольна, но есть время “подкрутить болтики”, чтобы все было в порядке».

Произвольный прокат женщины продемонстрируют в субботу, 20 января.

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