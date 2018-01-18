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18 января, источник: ТАСС

Костнер: Допинговый скандал не скажется на выступлении российских фигуристок на ОИ-2018

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Допинговый скандал не должен отразиться на выступлении российских фигуристок на предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение выразила ТАСС чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер.

Источник: ИТАР-ТАСС

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года в связи с допинговыми нарушениями запретил российским спортсменам выступать на предстоящей Олимпиаде под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом с надписью «олимпийский атлет из России».

«Я сильно не следила за этой проблемой, об этом лучше спросить у тех, кто вовлечен во все это. Но лично я считаю, что это вообще никак не скажется», — сказала Костнер.

Вероятными российскими участницами олимпийского турнира являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее партнерша по группе тренера Этери Тутберидзе Алина Загитова, которые сейчас лидируют на чемпионате Европы, проходящем в Москве, после исполнения короткой программы.

Костнер, которой в феврале исполнится 31 год, в прошлом сезоне возобновила карьеру после 16-месячной дисквалификации за лжесвидетельство по делу об обвинении в употреблении допинга бывшего жениха, легкоатлета Алекса Швацера.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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