Загитова заявила, что не ставит перед собой цель обновить мировой рекорд
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка России, победительница финала
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка России, победительница финала
Загитова за свой прокат получила 80,27 балла, что позволяет ей опережать двукратную чемпионку мира и обладательницу трех мировых рекордов Евгению Медведеву, которая не проигрывает на официальных стартах более двух лет. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.
«Мне не хватило шести десятых до мирового рекорда? Да? Я не слежу за этим. Главный соперник — это я сама», — сказала Загитова.
Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в субботу.