Загитова заявила, что не ставит перед собой цель обновить мировой рекорд

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка России, победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алина Загитова не ставит пред собой цель обновить тот или иной мировой рекорд по количеству баллов за исполнение программ. Об этом она рассказала журналистам вскоре после выступления в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.