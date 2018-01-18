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19:12 (мск), источник: ТАСС

Загитова заявила, что не ставит перед собой цель обновить мировой рекорд

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка России, победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алина Загитова не ставит пред собой цель обновить тот или иной мировой рекорд по количеству баллов за исполнение программ. Об этом она рассказала журналистам вскоре после выступления в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.

Источник: ИТАР-ТАСС

Загитова за свой прокат получила 80,27 балла, что позволяет ей опережать двукратную чемпионку мира и обладательницу трех мировых рекордов Евгению Медведеву, которая не проигрывает на официальных стартах более двух лет. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе.

«Мне не хватило шести десятых до мирового рекорда? Да? Я не слежу за этим. Главный соперник — это я сама», — сказала Загитова.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в субботу.

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