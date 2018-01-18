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18:36 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Источник: ИТАР-ТАСС

Загитова набрала 80,27 балла, установив свой личный рекорд. Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов — россиянка Евгения Медведева на командном чемпионате мира в 2017 году (80,85).

Второе место после короткой программы занимает Медведева (78,57). Третьей идет итальянка Каролина Костнер (78,30). Россиянка Мария Сотскова получила от судей 68,70 балла и занимает четвертое место.

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15-летняя Загитова проводит первый сезон на взрослом уровне. В течение сезона она побеждала на этапах серии Гран-при в Китае и во Франции, в финале Гран-при и на чемпионате России.

Медведева, которая побеждала на двух последних чемпионатах мира, пропускала из-за травмы финал серии Гран-при и чемпионат России. Чемпионат Европы стал для 18-летней спортсменки первым стартом после травмы. Медведева третий раз в карьере выступает на чемпионате Европы. В 2016 и 2017 годах россиянка выигрывала золотые медали, при этом оба раза она занимала первое место после короткой программы.

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