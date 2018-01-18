Российская фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Загитова набрала 80,27 балла, установив свой личный рекорд. Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов — россиянка Евгения Медведева на командном чемпионате мира в 2017 году (80,85).
Второе место после короткой программы занимает Медведева (78,57). Третьей идет итальянка Каролина Костнер (78,30). Россиянка Мария Сотскова получила от судей 68,70 балла и занимает четвертое место.
15-летняя Загитова проводит первый сезон на взрослом уровне. В течение сезона она побеждала на этапах серии
Медведева, которая побеждала на двух последних чемпионатах мира, пропускала