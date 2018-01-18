Сотскова рассчитывала получить больше баллов за короткую программу на ЧЕ

«Первый элемент у меня не получился, но я добавила каскад во второй половине, чем довольна, — сказала Сотскова. — В целом прокат получился хорошим: мне удалось полностью выложиться, показать эмоции на “дорожке”. Но баллы далеко не мои, это далеко не то, на что я рассчитывала. Но есть еще произвольная, будем бороться».