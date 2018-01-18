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18:51 (мск), источник: ТАСС

Сотскова рассчитывала получить больше баллов за короткую программу на ЧЕ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова считает, что могла набрать больше баллов за исполнение короткой программы на чемпионате Европы, проходящем в Москве. Об этом она рассказала журналистам после проката.

Источник: ИТАР-ТАСС

Судьи оценили выступление фигуристки в 68,70 балла, она занимает четвертое место.

«Первый элемент у меня не получился, но я добавила каскад во второй половине, чем довольна, — сказала Сотскова. — В целом прокат получился хорошим: мне удалось полностью выложиться, показать эмоции на “дорожке”. Но баллы далеко не мои, это далеко не то, на что я рассчитывала. Но есть еще произвольная, будем бороться».

«Понимаю, что чемпионат Европы — очень важный для меня старт. Хочется откататься хорошо вне зависимости от самочувствия. Это мой путь, мое решение. Нужно работать, несмотря ни на что», — добавила она.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в субботу.

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