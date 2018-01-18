Сотскова рассчитывала получить больше баллов за короткую программу на ЧЕ

Судьи оценили выступление фигуристки в 68,70 балла, она занимает четвертое место.
«Первый элемент у меня не получился, но я добавила каскад во второй половине, чем довольна, — сказала Сотскова. — В целом прокат получился хорошим: мне удалось полностью выложиться, показать эмоции на “дорожке”. Но баллы далеко не мои, это далеко не то, на что я рассчитывала. Но есть еще произвольная, будем бороться».
«Понимаю, что чемпионат Европы — очень важный для меня старт. Хочется откататься хорошо вне зависимости от самочувствия. Это мой путь, мое решение. Нужно работать, несмотря ни на что», — добавила она.
Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в субботу.