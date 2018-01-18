От Липницкой до Медведевой: эпоха побед России

Во второй день чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве девушки начнут борьбу за медали. Для российских болельщиков это событие можно смело назвать самым важным на всем турнире, так как никто не сомневается, что золото в женском одиночном катании будет у россиянок. Более того, почти никто не сомневается в победе Евгении Медведевой и втором месте Алины Загитовой.

Хотя относительно победительницы уже можно слышать разные мнения — настолько сильно впечатлила всех 15-летняя Загитова в ее дебютном среди взрослых сезоне.

Позиции российского женского фигурного катания в мире таковы, что на континентальном первенстве только одна спортсменка из другой страны имеет шанс на бронзовую медаль, и то не стопроцентный. Да и на чемпионатах мира картина не слишком меняется — к итальянке Каролине Костнер добавляется канадка Кейтлин Осмонд. Что касается очень сильной японской команды, то пока молодые представительницы страны восходящего солнца немного не дотягивают до уровня российских спортсменок. Но именно от японок в ближайшем будущем может исходить основная угроза.

Фигурное катание — один из флагманских видов спорта для нашей страны на протяжении уже более 50 лет, но развивался он постепенно от вида к виду. Первые успехи пришли к советским спортсменам в середине 60-х годов в парном катании, затем СССР стал доминировать в танцах. В 90-х годах наступила эра мужчин-одиночников, и только девушки долгое время не радовали советских и российских болельщиков крупными успехами.

Достаточно лишь отметить, что первой в нашей стране чемпионкой мира стала Мария Бутырская в 1999 году.

Именно она положила начало прогрессу россиянок в этом виде. Вслед за Бутырской эстафету подхватила Ирина Слуцкая, которая дважды завоевывала золото чемпионатов мира, но Олимпиада ей так и не покорилась.

Основу для сегодняшнего тотального превосходства россиянок в женском катании заложила тренер Этери Тутберидзе, которая начала работать с десятилетней тогда Юлией Липницкой в 2009 году.

История Липницкой, во многом трагичная, положила начало целой плеяде талантливых фигуристок, среди которых оказались и Медведева с Загитовой — также подопечные Тутберидзе.

И как бы рано не закончилась карьера Юлии, ее успехи на европейской и мировой аренах заложили фундамент.

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Первые проблемы у Липницкой возникли еще на Олимпиаде в Сочи, где она выиграла золото в командных соревнованиях. К сожалению, в одиночном катании юная фигуристка не справилась с давлением и осталась без медалей. Однако эстафету подхватила Аделина Сотникова, вошедшая в историю российского спорта, как первая олимпийская чемпионка.

Удивительно, но еще четыре года назад российские болельщики воспринимали золото Сотниковой в Сочи как маленькое чудо — ведь главной звездой тех лет была рекордсменка всего на свете Ким Ю На из Южной Кореи. А сегодня мы даже подумать не можем о том, что золото Пхенчхана может достаться представительнице другой страны.

За такой короткий срок отечественные фигуристки добились невероятных высот в мире и приучили зрителя к своим победам.

К слову, вариант с полностью российским пьедесталом в Корее не исключен, а победный дубль Медведевой-Загитовой уже выглядит почти как данность.

После Игр в Сочи карьера Сотниковой пошла на спад, но это никак не отразилось на медальном урожае россиянок на мировых и континентальных турнирах. В 2015 году чемпионкой мира стала подопечная великого тренера Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Но и ее век на вершине оказался весьма короток. А ведь Туктамышева до сих пор выступает и заявляет на соревнования редкий для женщин тройной аксель, который за всю историю исполнили единицы.

Чемпионат 2015 года в Шанхае стал еще одной важной вехой на пути к мировому господству россиянок на льду. Помимо триумфа Туктамышевой болельщики запомнили тогда еще совсем юную 16-летнюю Елену Радионову, выигравшую бронзовую медаль.

К слову, бронзовый призер чемпионата Европы Анна Погорилая также выступала в Шанхае, но заняла лишь 13-е место.

А затем осенью того же года во взрослом катании явила себя Медведева, которая мгновенно ворвалась в элиту и начала штамповать победы одну за другой.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-89756355&id=456239687&hash=f6f8294e332cad8f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже более опытные Радионова и Погорилая не смогли составить юному дарованию конкуренцию.

Эпоха Евгении длится до сих пор. Она уже два года не проигрывает ни одного старта и поедет в Пхенчхан в качестве безоговорочного фаворита олимпийского турнира. Омрачается ситуация лишь тем, что фигуристка получила минувшей осенью травму. Опасений в том, что на турнире в Москве у Евгении что-то пойдет не так, практически нет, однако сам факт травмы в столь раннем возрасте требует особого внимания к ее физической готовности и состоянию организма.

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Медведева вступает в самый опасный для фигуристок возраст, который не смогла преодолеть Липницкая.

И дальнейшая ее карьера будет зависеть от того, как она пройдет этот этап. А пример неувядающей Каролины Костнер наглядно демонстрирует, что и в 25, и в 30 лет можно выступать на самом высоком уровне.

Еще не выйдя на пик своей карьеры, Медведева очень быстро получила себе грозную соперницу в лице Загитовой — тоже воспитанницы Тутберидзе. Широким массам Алина стала известна после чемпионата России в декабре 2016 года, когда она в 14 лет выиграла серебро, уступив только Медведевой. Вышло так, что юниорка, не имеющая права выступать на взрослых соревнованиях под эгидой ISU, обыграла всех опытных российских фигуристок, кроме сильнейшей на планете.

Когда Загитова побеждала всех на юниорских стартах, специалисты уже прочили ей большое будущее, но вряд ли кто-то мог предположить, что уже в своем дебютном сезоне она начнет наступать на пятки Медведевой.

Ее техническая оценка уже дважды заочно превзошла баллы Медведевой в этом сезоне, но юная фигуристка проигрывает Евгении в компонентах.

Тем не менее, если и не в этом году, то на следующей Олимпиаде в Пекине у Загитовой будут шансы выиграть золото. Только дадут ли ей это сделать еще более молодые россиянки, пока не известно.

Нет сомнений в одном — система подготовки российских фигуристок находится сейчас на столь высоком уровне, что каждые два года появляются феноменальные спортсменки, а в два раза чаще российская школа выпускает девушек «просто» очень сильных.

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Ведь уже встает вопрос о дальнейшем развитии Радионовой и Погорилой, которые в прошлом сезоне надежно занимали место вслед за Медведевой, а в этом году их уверенно обошли Мария Сотскова и Полина Цурская. И нет гарантий, что этих безусловно талантливых фигуристок не постигнет судьба чемпионки мира всего лишь трехлетней давности Туктамышевой, которая на сегодняшний день ведет борьбу за места во второй половине десятки сильнейших.