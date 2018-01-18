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02:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева vs Загитова: кто королева льда?

Сегодня на чемпионате Европы в Москве две суперзвезды российского женского катания впервые сойдутся на международных соревнованиях.

Источник: Спорт-Экспресс

Пока двукратная чемпионка мира Евгения Медведева лечила перелом стопы, ее главная конкурентка — 15-летняя Алина Загитова набиралась опыта, выигрывала титулы и обзаводилась новыми болельщиками. Медведева никому не проигрывала в личных турнирах с осени 2015 года, но именно Загитова сейчас — действующая чемпионка России и первый номер рейтинга ISU. И никто не даст голову на отсечение, что на чемпионате Европы победит более опытная фигуристка. Первый раунд этой битвы — в короткой программе — состоится сегодня.

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Противостояние двух воспитанниц Этери Тутберидзе — главное блюдо соревнований в Москве и, возможно, — главная интрига всего олимпийского сезона. Есть те, кто призывает не нагнетать страсти и лишний раз не сталкивать лбами двух прекрасных россиянок — ведь между ними нет никакого конфликта, и Россия выиграет в случае успеха любой из этих девушек. Но нерв битвы нужен не только болельщикам, но и самим спортсменкам. Ведь если кто-то из них вдруг почувствует себя «вторым номером» или «страховым вариантом», это может закончиться очень печально.

Сегодня судьи и болельщики впервые после появления Алины на взрослом уровне смогут сравнить двух звезд в очном противостоянии и в одинаковых условиях. Перегибов за пределами льда нам, конечно, не нужно. Но в общих интересах, чтобы стартующее соперничество оказалось не только по-спортивному интересным, но и по-настоящему бескомпромиссным. Впервые со времен противостояния Плющенко с Ягудиным в нашем фигурном катании есть две равновеликие суперзвезды. И пока Медведева и Загитова конкурируют на равных, это будет двигать вперед и их самих, и все женское фигурное катание.

Олег ШАМОНАЕВ.

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