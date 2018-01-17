Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
В Москве три ребенка выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм Дакс0
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Монреаль Канадиенс1
Футбол. Зарубежный
17.01
ПСЖ8
Дижон0
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Футбол. Зарубежный
17.01
Генгам0
Лион2
Футбол. Зарубежный
17.01
Анже3
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.01
Амьен1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.01
Метц3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17.01
Тулуза1
Нант1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.01
Ак Барс2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17.01
Нефтехимик1
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
17.01
СочиБ1
Слован2
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
17 января, источник: Советский спорт

«Стены давят»: лидеры сборной не выдержали испытания домашним катком

В среду в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию: с короткими программами выступили мужчины и пары.

Источник: Советский спорт

МЕДВЕДЕВА: Я ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИЛАСЬ

На самом деле в первый день турнира случилось еще одно примечательное событие: тренировку в «Мегаспорте» провели главные претендентки на победу в женском турнире: Евгения Медведева и Алина Загитова. На арене чемпионата их ждали еще во вторник, но тренер обеих Этери Тутберидзе решила отложить переброску фигуристок с юга Москвы, где они занимаются во дворце спорта «Хрустальный», на север столицы до среды. Третья россиянка — Мария Сотскова — также приняла участие в тренировке.

Алина блестяще, совершенно без ошибок откатала своего «Дон Кихота». Но Женя!.. Женя просто ошеломила, сделав все, чтобы выиграть турнир еще до его начала. Ошибок в прокате под музыку она тоже не допустила. Поразила другим: закончив прокат она начала штамповать один за другим каскады из трех тройных. Без сомнений. Без страха. Без помарок.

Сохранить психологическое равновесие после такой «оригинальной» программы соперницам было очень непросто.

— Я полностью восстановилась от травмы (из-за которой пропустила финал «Гран-при» и чемпионат России. — Прим. ред.), — сказала Медведева, выйдя со льда. — Очень хотела выступить на чемпионате России, но, думаю, его пропуск только к лучшему — лишние тренировки пошли на пользу, я смогла быстрее набрать форму.

АЛИЕВ: ПОРВАННЫЙ ШНУРОК ПОМОГ НАСТРОИТЬСЯ

Ровно через месяц после начала соревнований в Москве фигуристы-одиночники разыграют олимпийские медали в Пхенчхане. Это не больше чем любопытный нюанс, иллюстрирующий тот факт, что все происходящее на чемпионате Европы оценивается сквозь ледяную призму Игр-2018. Очень здорово, что турнир проходит в Москве и это создает дополнительное давление для наших фигуристов. С олимпийским его, конечно, не сравнишь, но важно, что репетиция проходит в условиях максимально приближенных к «боевым».

Психологическую нагрузку выдержали не все. Безоговорочный лидер сборной в этом сезоне Михаил Коляда покидал лед растерянным: «Не знаю, что случилось на тулупе. Плохо, очень плохо». А случилась «бабочка», то есть полностью сорванный прыжок. Плюс фигурист споткнулся на лутце, но этот прыжок все же выкрутил. Ошибки не позволили Михаилу войти в тройку после короткой программы: Коляда пропустил вперед латвийца Дениса Васильева (от такой неожиданности тот просто очумел).

Еще хуже Коляды выступил Александр Самарин, ставший лишь девятым. Справился с короткой программой лишь Дмитрий Алиев. Правда, четверной лутц, который россиянин исполнил на тренировке, ему тоже не покорился. Дмитрий сделал тройной, но еще в воздухе сообразил, что надо исправляться и «пристегнул» к лутцу тройной тулуп. А затем вместо каскада сделал одинарный четверной тулуп. По итогам короткой программы Алиев стал вторым, однако между ним и лидером — пятикратным чемпионом Европы испанцем Хавьером Фернандесом — целая пропасть — больше 12 баллов.

— Перед прокатом у меня порвался шнурок, — рассказал Дмитрий. — Это помогло избежать волнения: отвлекся от мыслей о прокате пока обматывал ботинок изолентой.

СТОЛБОВА: ПРОБЛЕМЫ — В ГОЛОВЕ

После того как с чемпионата снялся немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо нашим лучшим парам Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову и Ксении Столбовой/Федору Климову и проигрывать вроде бы было некому. Оказалось: есть кому. Тарасова и Морозов полностью провалили короткую программу, сорвав прыжок и выброс. Столбова и Климов провалили наполовину, ошибившись только на прыжке. В таких благоприятных условиях лидерство захватили Ванесса Джеймс и Морган Сипре, бронзовые призеры предыдущего первенства континента, за ними — третий по рангу наш тандем Забияко/Энберт.

— Родные стены давят или наоборот заводят? — спросили у олимпийских чемпионов Столбовой и Климова после проката.

— Давят, — признался Федор. — Конечно, приятно, что за нас так болеют. Встречают не как фигуристов, а, скорее, как футболистов. И все же нам не удается понять, что мы на соревнованиях — в любой момент можно встать и поехать домой.

— Ксения, в чем причина ошибки?

— В голове…

В четверг в борьбу вступают женщины, а пары определят обладателей медалей.

 «Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россиянку
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Спорт-Экспресс
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь