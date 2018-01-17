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17 января, источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Алиев: Пришлось обматывать ботинок изолентой

На стартовавшем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев по результатам короткой программы у мужчин-одиночников стал вторым, набрав 91,33 балла. По ходу проката 18-летнему россиянину пришлось перекраивать программу: когда он стал понимать, что у него получится только тройной, а не четверной лутц.

Источник: Спорт-Экспресс

— В какой момент передумали делать четверной?

— В первые сотые секунды в воздухе из-за того, что некомфортно вылетел, но в итоге скрутил тройной.

— Часто принимаете такие решения по ходу прокатов?

— Это происходит быстро и внезапно. Потому что в мозг идет импульс: «Все, что-то не так…» Приходится принимать меры и зарабатывать баллы на остальном.

— Из трех призеров чемпионата России вы выступили в короткой программе лучше всех. Из-за того, что там стали третьим и на вас меньше всего рассчитывали?

— Я пока не знаю, как выступили ребята. Делал свою работу и ни на кого не смотрел.

— Сильно волновались?

— Поначалу, но когда начал завязывать шнурок на ботинке перед стартом, увидел, что он порвался, и мысли о прокате ушли. В итоге был на другой волне: пришлось обматывать ботинок изолентой.

— После чемпионата России многие запомнили ваш рассказ о том, что тренер перед короткой программой взбодрил вас дракой. Как настраивал сегодня?

— Сегодня битвы не было, мне жалко тренера. Достаточно спокойно и грамотно все проходило.

— Он уже вас боится?

— Надо у него спросить (смеется).

— Попытаетесь в произвольной программе в пятницу реабилитировать четверной лутц?

— Нет, думаю, что два четверных тулупа и тройных акселя — это тоже неплохо. Смысл гнаться за вторым зайцем?

— Для вас малая серебряная медаль за короткую программу — весомое достижение?

— Пока не знаю (смеется). Ничего не анализировал, да и сегодня сделана только половина.

— По сути, этот турнир — финал отбора в Пхенчхан. И если поездка туда Михаила Коляды это уже что-то само собой разумеющееся, то для вас это решающий момент в очной битве с Александром Самариным. Это заставляет нервничать?

— Не хочу думать об этом. Сегодня я — здесь и сейчас. Да это отбор на Олимпийские игры, но я должен делать свое. Если это получится хорошо, то доведется готовиться и к более значимому соревнованию.

— Как дается вам этот чемпионат в сравнении с остальными соревнованиями сезона?

— Первые два этапа «Гран-при» были непростыми из-за травмы, но я очень хотел на них выступать… Сегодня было легче всего по эмоциям и ощущениям. Сейчас нога не подводит меня, и уверен не подведет!​

Екатерина БЕСПАЛОВА из Москвы.

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