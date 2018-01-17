Дмитрий Алиев: Пришлось обматывать ботинок изолентой
На стартовавшем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев по результатам короткой программы у
На стартовавшем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев по результатам короткой программы у
— В какой момент передумали делать четверной?
— В первые сотые секунды в воздухе
— Часто принимаете такие решения по ходу прокатов?
— Это происходит быстро и внезапно. Потому что в мозг идет импульс: «Все,
— Из трех призеров чемпионата России вы выступили в короткой программе лучше всех.
— Я пока не знаю, как выступили ребята. Делал свою работу и ни на кого не смотрел.
— Сильно волновались?
— Поначалу, но когда начал завязывать шнурок на ботинке перед стартом, увидел, что он порвался, и мысли о прокате ушли. В итоге был на другой волне: пришлось обматывать ботинок изолентой.
— После чемпионата России многие запомнили ваш рассказ о том, что тренер перед короткой программой взбодрил вас дракой. Как настраивал сегодня?
— Сегодня битвы не было, мне жалко тренера. Достаточно спокойно и грамотно все проходило.
— Он уже вас боится?
— Надо у него спросить (смеется).
— Попытаетесь в произвольной программе в пятницу реабилитировать четверной лутц?
— Нет, думаю, что два четверных тулупа и тройных акселя — это тоже неплохо. Смысл гнаться за вторым зайцем?
— Для вас малая серебряная медаль за короткую программу — весомое достижение?
— Пока не знаю (смеется). Ничего не анализировал, да и сегодня сделана только половина.
— По сути, этот турнир — финал отбора в Пхенчхан. И если поездка туда Михаила Коляды это уже
— Не хочу думать об этом. Сегодня я — здесь и сейчас. Да это отбор на Олимпийские игры, но я должен делать свое. Если это получится хорошо, то доведется готовиться и к более значимому соревнованию.
— Как дается вам этот чемпионат в сравнении с остальными соревнованиями сезона?
— Первые два этапа «Гран-при» были непростыми
Екатерина БЕСПАЛОВА из Москвы.