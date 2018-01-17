Плющенко с сыном открыли московский чемпионат Европы по фигурному катанию

Отец и сын продемонстрировали преемственность поколений — азам фигурного катания Александра по замыслу сценаристов научил первый российский олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин. Евгений Плющенко познакомил малыша с именами олимпийских чемпионов страны, а в конце представления маленький Саша продемонстрировал свое мастерство, исполнив на льду вращения, ласточку, пистолетик и перекидной прыжок.

«Мы очень серьезно готовились к открытию последнюю неделю, — рассказал Плющенко журналистам перед церемонией. — Я призываю всех посетить в эти дни “Мегаспорт”, где у зрителей будет уникальная возможность поддержать наших спортсменов перед Олимпиадой в Пхёнчхане».