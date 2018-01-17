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17 января, источник: ТАСС

Плющенко с сыном открыли московский чемпионат Европы по фигурному катанию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. На арене московского дворца спорта «Мегаспорт» состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по фигурному катанию. В красочном представлении, посвященном развитию фигурного катания в России, приняли участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его маленький сын Александр.

Источник: ИТАР-ТАСС

Отец и сын продемонстрировали преемственность поколений — азам фигурного катания Александра по замыслу сценаристов научил первый российский олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин. Евгений Плющенко познакомил малыша с именами олимпийских чемпионов страны, а в конце представления маленький Саша продемонстрировал свое мастерство, исполнив на льду вращения, ласточку, пистолетик и перекидной прыжок.

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«Мы очень серьезно готовились к открытию последнюю неделю, — рассказал Плющенко журналистам перед церемонией. — Я призываю всех посетить в эти дни “Мегаспорт”, где у зрителей будет уникальная возможность поддержать наших спортсменов перед Олимпиадой в Пхёнчхане».

В официальной части церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, глава Москомспорта Николай Гуляев, представители Международного союза конькобежцев.

Чемпионат Европы завершится в Москве 21 января традиционным гала-представлением с участием сильнейших спортсменов Европы.

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