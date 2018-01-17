Плющенко: Фернандес идет в Москве на свой шестой титул чемпиона Европы

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы-2018 стартовал в среду в столичном ледовом дворце «Мегаспорт» соревнованиями в мужском одиночном катании. По итогам короткой программы Фернандес занимает первое место, имея в активе 103,82 балла. Вторым идет россиянин Дмитрий Алиев (91,33), Михаил Коляда — четвертый (83,41), Александр Самарин — девятый (74,25).

«Мне понравилось, как откатал мой друг Хавьер Фернандес. Да, были помарочки, но все равно он идет на свой шестой подряд титул чемпиона Европы. Большое давление на него оказывается, но он справляется», — сказал Плющенко журналистам.