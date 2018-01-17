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18:46 (мск), источник: Р-Спорт

Плющенко: Фернандес идет в Москве на свой шестой титул чемпиона Европы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко отметил качество катания испанского фигуриста Хавьера Фернандеса на чемпионате Европы в Москве, добавив, что спортсмен идет к своему очередному титулу.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы-2018 стартовал в среду в столичном ледовом дворце «Мегаспорт» соревнованиями в мужском одиночном катании. По итогам короткой программы Фернандес занимает первое место, имея в активе 103,82 балла. Вторым идет россиянин Дмитрий Алиев (91,33), Михаил Коляда — четвертый (83,41), Александр Самарин — девятый (74,25).

«Мне понравилось, как откатал мой друг Хавьер Фернандес. Да, были помарочки, но все равно он идет на свой шестой подряд титул чемпиона Европы. Большое давление на него оказывается, но он справляется», — сказал Плющенко журналистам.

«Рассчитывал, что наши мальчишки откатаются как-то чище, конечно. Дома ведь. Но все-таки ответственность большая. Все хотели сделать максимум, и я был уверен, что у них получится. Но, к сожалению, не вышло. А вот в женском (катании) будет очень интересно», — добавил специалист.

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