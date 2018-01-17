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12:06 (мск), источник: Газета.Ру

Королевы льда: Загитова бросит вызов Медведевой

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве с 17 по 20 января. Во всех четырех видах хозяева турнира претендуют на медали континентального первенства. Главным противостоянием чемпионата станет борьба Евгении Медведевой и Алины Загитовой за золото в женском одиночном катании.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве обещает быть очень интересным и напряженным в связи с предстоящими Олимпийскими играми в Пхенчхане. Турнир стартует в среду, 17 января, и завершится в субботу, 20 января. В течение четырех дней лучшие фигуристы континента определят сильнейшего, а также многие страны примут окончательное решение о составе сборной на Олимпиаду.

В первый соревновательный день в борьбу вступят мужчины и спортивные пары с короткой программой. По традиции в одиночном катании на таких крупных стартах количество участников будет очень большим. Всего на чемпионате будет соревноваться 37 мужчин. Для сравнения в парном катании выступит 14 дуэтов.

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Поход испанского дона

В мужском катании у россиян в этом году есть все шансы подняться на пьедестал почета и даже завоевать две медали. Главным претендентом на победу уже который год остается двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес. В случае победы в Москве он станет шестикратным чемпионом Европы. С 2013 года испанский спортсмен ни разу не проигрывал на континентальном первенстве.

«Занять шестой раз первое место будет еще одним шагом для продвижения фигурного катания в Испании.

Для меня это большая цель в моей карьере, потому что не так много спортсменов смогли сделать это — завоевать шесть золотых медалей чемпионата Европы подряд, — сказал Фернандес на пресс-конференции.

Помимо грозного испанца в последней разминке сильнейших также примут участие три российских фигуриста, которых можно было недавно видеть на национальном чемпионате, а также израильтянин Алексей Быченко и бельгиец Йорик Хендрикс.

Страну-хозяйку представят медалисты чемпионата России Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев — именно в таком порядке они заняли пьедестал почета в Санкт-Петербурге.

Любому из них по силам побороться за награду, но составить конкуренцию Фернандесу, пожалуй, сможет только Коляда при условии, что чисто выполнит все элементы в обоих прокатах.

С другой стороны, Алиев и Самарин постоянно прогрессируют, и на официальной тренировке за день до старта чемпионата оба успешно прыгнули четверной лутц.

Коляда, к слову, его не пробовал, хотя прыжок им заявлен на соревнования.

Побороться за медали сможет и представляющий Израиль Быченко, который в этом сезоне уже получал хорошие баллы, но из-за его нестабильности невозможно предсказать, каким предстанет фигурист на льду «Мегаспорта» в среду. Также может выстрелить чешский ветеран Михал Бжезина, который пять лет назад выигрывал бронзу европейского чемпионата. Правда, с тех пор его результаты пошли на спад.

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Сдержать французов

В парном катании турнир понес серьезные потери. Один из сильнейших дуэтов мира из Германии Алена Савченко и Бруно Массо приняли решение отказаться от участия в чемпионате Европы. Победители финала Гран-при этого сезона заявили, что не готовы на сегодняшний день выступать на самом высоком уровне, и предпочли пропустить турнир в Москве, чтобы подготовиться к Олимпиаде.

Но и без Савченко с Массо борьба за золото предстоит очень увлекательной. За три медали борьбу поведут четыре дуэта.

Из них три российских: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ксения Столбова / Федор Климов и Наталья Забияко / Александр Энберт. Компанию россиянам в группе сильнейших составит очень яркая и интересная французская пара Ванесса Джеймс / Морган Сипре.

Французы, выигравшие в прошлом году бронзу чемпионата Европы, намерены сделать еще один шаг вперед, а техническая и силовая подготовка фигуристов станут их главным козырем.

Что касается россиян, то предпочтительнее всех смотрятся Тарасова с Морозовым, но в этом сезоне они допускали ряд ошибок, что приводило к неудовлетворительным результатам. Нельзя сбрасывать со счетов Столбову и Климова, которые до последнего боролись за победу на чемпионате России. И в случае чистого проката призеры сочинской Олимпиады не уступят Тарасовой и Морозову.

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Итальянская партия

В танцах на льду ожидается настоящая драма в борьбе за серебро. Именно за серебро, так как редставить, что французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон отдадут европейское золото, можно только в страшном сне.

А второе место представляет собой лакомый кусок для Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева. В прошлом году российская пара уступила серебряным медалистам Анне Каппеллини и Луке Ланотте из Италии всего девять сотых балла, хотя после короткой программы опережали соперников. Мало того, россияне высказывали предположение, что итальянцам немного завысили оценку в произвольном танце, что стало критичном в распределении итоговых мест.

В Москве Бобровой и Соловьеву представится великолепная возможность поквитаться за Остраву и выиграть долгожданное серебро.

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Долгожданная дуэль сильнейших

Уже многое сказано на эту тему, и все любители фигурного катания прекрасно осведомлены о главной интриге чемпионата Европы в Москве. Впервые на крупном международном старте в очной борьбе встретятся две лучшие фигуристки России и мира, Евгения Медведева и Алина Загитова. Об их возможной дуэли начали говорить даже до того, как Загитова официально перешла во взрослое катание, прекрасно понимая, что в лице тогда еще 14-летней фигуристки мир получит еще одну невероятно талантливую спортсменку. Так и вышло.

В своем дебютном сезоне Загитова не проиграла ни одного старта, а в декабре выиграла финал Гран-при и чемпионат России.

Однако напротив двух последних побед Алины стоит поставить небольшую ремарку. Двукратная чемпионка мира Медведева не принимала участия в этих соревнованиях из-за травмы ноги, и поэтому Евгения также остается непобедимой в олимпийском сезоне.

Опасаться за здоровье Медведеой оснований нет, так как с момента травмы прошло много времени, и фигуристка ее залечила. Неизвестно лишь, как скажется и скажется ли вообще, длительное отсутствие соревновательной практики у спортсменки.

Любопытно, что никому из журналистов и специалистов не удалось даже мельком взглянуть на конкуренток, так как обе девушки не вышли на официальную тренировку, словно специально подогревая интерес и добавляя интриги к и без этого притягательному противостоянию.

К сожалению, немного в тени Медведевой и Загитовой остается еще одно соперничество — между итальянкой Каролиной Костнер и третьей россиянкой Марией Сотсковой за бронзовую медаль.

Обе спортсменки значительно добавили по сравнению с прошлым сезоном, однако не смогли приблизиться к результатом мировых лидеров. Поэтому дуэль Сотсковой с Костнер видится только за третий результат.

Женское одиночное катание, словно вишенка на торте увлекательного зрелища, завершит чемпионат Европы вечерней произвольной программой в субботу. Короткая программа стартует во второй день турнира, в четверг.

В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
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