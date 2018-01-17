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00:29 (мск), источник: ТАСС

Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы по фигурному катанию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в среду в Москве. По итогам турнира будет определен состав российской команды на стартующие 9 февраля Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Источник: ИТАР-ТАСС

На домашнем чемпионате Европы сборная России имеет максимальную квоту участников — по три представителя в каждом из четырех видов программы. За исключением Евгении Медведевой, которая из-за травмы пропустила несколько декабрьских турниров, состав сборной России на европейское первенство определился по итогам чемпионата России, прошедшего в конце минувшего года в Санкт-Петербурге.

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В Москве, помимо Медведевой, в одиночном катании выступят Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Алина Загитова и Мария Сотскова. На чемпионате Европы также заявлены спортивные пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт, а также танцевальные дуэты Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

На Играх в Пхёнчхане команда Олимпийских атлетов из России обладает тремя лицензиями в женском катании и соревнованиях спортивных пар, и только двумя — в мужском катании и танцах на льду. Окончательный состав команды определится на заседании экспертной группы по итогам чемпионата Европы.

На московском турнире российские фигуристы будут главными фаворитами в женском катании и выступлении спортивных пар, где свои титулы будут защищать Евгения Медведева, а также Тарасова и Морозов.

Медведева и Загитова в нынешнем сезоне не уступали никому, в очном противостоянии они должны определить основного претендента на олимпийское золото. Медведева по рекомендации врачей пропустила финал Гран-при и чемпионат страны, однако последствия травмы не должны помешать ей выступить на домашнем чемпионате Европы.

Конкуренцию россиянкам может составить прежде всего итальянка Каролина Костнер, чемпионка мира 2012 года заняла четвертое место в декабрьском финале Гран-при в японской Нагое.

Без фаворитов из Германии

За несколько дней до старта чемпионата Европы снялись главные фавориты из Германии — Алена Савченко и Бруно Массо, которые решили готовить свои программы к Олимпиаде. Таким образом, основными претендентами на чемпионский титул в Москве стали российские пары.

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В мужском катании главным претендентом на победу является испанец Хавьер Фернандес, который победил на пяти последних чемпионатах Европы, однако не сумел пробиться в декабрьский финал Гран-при, где третьим стал Михаил Коляда. В танцах на льду основные фавориты — трехкратные чемпионы Европы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые в декабре победили в финале Гран-при. Рассчитывать на медали в этом виде вправе и итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

Чемпионат Европы пройдет на столичной арене «Мегаспорт». В среду днем состоится короткая программа у мужчин, в 18:00 мск начнется церемония открытия турнира, после чего состоится короткая программа у спортивных пар. В четверг пройдут короткая программа у женщин и произвольная — у пар, в пятницу — короткий танец, а также произвольную программу покажут мужчины. В последний день соревнований, в субботу, запланированы произвольный танец и произвольная программа у женщин, а в воскресенье пройдет традиционное гала-представление.

Призовой фонд турнира составил 289,5 тыс. долларов, из которых победители в одиночных соревнованиях получат по 20 тыс., в парных — по 30 тыс. на двоих. В соревнованиях примут участие 77 одиночников (37 мужчин и 40 женщин), 14 спортивных пар и 32 танцевальных дуэта из 34 стран.

В предыдущий раз чемпионат Европы проходил в Москве в 1965 году. Кроме того, европейский чемпионат дважды принимал Ленинград (1970, 1990). Первый континентальный турнир по фигурному катанию прошел еще в 1891 году в Гамбурге (Германия), женщины и пары стали соревноваться с 1930 года, танцевальные дуэты — с 1954-го. Год назад чемпионат Европы прошел в чешской Остраве и завершился победами Хавьера Фернандеса, Евгении Медведевой, спортивной пары Тарасова и Морозов и дуэта Пападакис и Сизерон.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2019 году пройдет в Минске, в 2020-м — в австрийском Граце.

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в Москве
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