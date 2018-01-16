Последняя прикидка. Почему чемпионат Европы в Москве — это круто
Главное противостояние чемпионата Европы — 2018 по фигурному катанию будет у женщин. И оно будет самым крутым в мире.
Главное противостояние чемпионата Европы — 2018 по фигурному катанию будет у женщин. И оно будет самым крутым в мире.
Предолимпийские чемпионаты Европы по фигурному катанию не являются тем турниром, где кровь из носу нужна победа. Впереди гораздо более важный старт, и нет смысла расходовать силы, особенно если их не так много. Но московский чемпионат Европы, который стартует 17 января, — уникальный. Почему? Нет, не потому что «гладиолус». А потому что прервать его могут в любое время.
Здесь русский дух
Это последний перед Олимпиадой-2018 турнир, на котором российские фигуристы выступят под своим флагом. И с огромной вероятностью в двух видах программы на церемонии награждения будет звучать российский гимн. Именно то, чего не будет в Пхёнчхане. Кто бы и что ни говорил про перебор с патриотизмом, болельщики смотрят на своих. Даже если одна из них — британка, а другой родился в Австралии. Выступают за Россию — значит свои.
Здесь назовут состав на Игры
По итогам чемпионата Европы будет назван состав сборной России на Олимпиаду. Бог с ним, с оговорками про статус и про решение МОК. Здесь и сейчас пойдёт битва за последние путёвки. Понятно, что некоторые места уже зарезервированы вне зависимости от того, как выступят те, кто точно в составе. Но увидеть воочию всех олимпийских кандидатов и оценить, кто лучше, — это круто.
Здесь рекордсмены и Хавьер
В Москву не приехали победители финала
Здесь Катя и Дима попрощаются с болельщиками
Как он станет для многократных чемпионов России в танцах Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. Со своими болельщиками они попрощаются на своём родном льду олимпийскими программами. Многие поклонники дуэта считают, что эти программы — лучшие, что
Здесь будет супершоу
И главное, что будет на московском чемпионате Европы, — первое и единственное предолимпийское противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Пусть не обижаются другие фигуристки, включая Машу Сотскову, но в женском катании все ждут только этого. Это практически то же самое, что было между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко перед
И ещё одно. На официальной странице Международного союза конькобежцев выделено одно скромное объявление: «Принимая во внимание выводы, сделанные в своём докладе профессором Ричардом Маклареном, совет ISU… может прервать турнир в любое время».