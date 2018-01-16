Последняя прикидка. Почему чемпионат Европы в Москве — это круто

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Предолимпийские чемпионаты Европы по фигурному катанию не являются тем турниром, где кровь из носу нужна победа. Впереди гораздо более важный старт, и нет смысла расходовать силы, особенно если их не так много. Но московский чемпионат Европы, который стартует 17 января, — уникальный. Почему? Нет, не потому что «гладиолус». А потому что прервать его могут в любое время.

Здесь русский дух

Это последний перед Олимпиадой-2018 турнир, на котором российские фигуристы выступят под своим флагом. И с огромной вероятностью в двух видах программы на церемонии награждения будет звучать российский гимн. Именно то, чего не будет в Пхёнчхане. Кто бы и что ни говорил про перебор с патриотизмом, болельщики смотрят на своих. Даже если одна из них — британка, а другой родился в Австралии. Выступают за Россию — значит свои.

Здесь назовут состав на Игры

По итогам чемпионата Европы будет назван состав сборной России на Олимпиаду. Бог с ним, с оговорками про статус и про решение МОК. Здесь и сейчас пойдёт битва за последние путёвки. Понятно, что некоторые места уже зарезервированы вне зависимости от того, как выступят те, кто точно в составе. Но увидеть воочию всех олимпийских кандидатов и оценить, кто лучше, — это круто.

Здесь рекордсмены и Хавьер

В Москву не приехали победители финала Гран-при среди спортивных пар Алёна Савченко и Бруно Массо. Они решили вместо этого поработать над техникой. Но зато приехали рекордсмены мира в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, а также победитель пяти предыдущих чемпионатов Европы Хавьер Фернандес, который долгое время жил в Москве и тренировался у Николая Морозова. Французские танцоры наверняка будут кататься и после Пхёнчхана, а вот Фернандес намекнул, что этот сезон для него может стать последним.

Здесь Катя и Дима попрощаются с болельщиками

Как он станет для многократных чемпионов России в танцах Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. Со своими болельщиками они попрощаются на своём родном льду олимпийскими программами. Многие поклонники дуэта считают, что эти программы — лучшие, что когда-либо катали Катя и Дима. Они уже объявили, что берут перерыв в выступлениях после Олимпиады. На неопределённый срок. Но вернулись же после своего ухода канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр.

Здесь будет супершоу

И главное, что будет на московском чемпионате Европы, — первое и единственное предолимпийское противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Пусть не обижаются другие фигуристки, включая Машу Сотскову, но в женском катании все ждут только этого. Это практически то же самое, что было между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко перед Солт-Лейк-Сити. Только никто из девушек от своего тренера не убегал, но тем интереснее. Первую официальную тренировку Женя и Алина дружно пропустили.