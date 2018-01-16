Фигуристки Медведева и Загитова не вышли на официальную тренировку перед ЧЕ
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и победительница Финала
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и победительница Финала
В соответствии с личными планами подготовки из трех российских участниц европейского первенства во вторник утром в «Мегаспорте» тренировалась только серебряная медалистка Финала
Соревновательная программа чемпионата Европы в Москве стартует в среду, в этот день продемонстрируют короткие программы мужчины и спортивные пары. Женщины выступят с короткой программой в четверг.