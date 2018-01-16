Фигуристки Медведева и Загитова не вышли на официальную тренировку перед ЧЕ

В соответствии с личными планами подготовки из трех российских участниц европейского первенства во вторник утром в «Мегаспорте» тренировалась только серебряная медалистка Финала Гран-при Мария Сотскова. Она прокатала макет короткой программы и исполнила ряд сложных элементов, в том числе каскады «3−3».