Хавьер Фернандес: Российские футболисты? Знал фамилию одного, но забыл

ПЛЮЩЕНКО: ИСПАНСКИЙ ФУТБОЛ — ЭТО СУПЕР

Турнир фигуристов стартует в Москве в среду. Пятикратный чемпион континента Хавьер Фернандес прилетел заранее, чтобы в понедельник на Красной площади прорекламировать — не удивляйтесь! — испанский футбол. А точнее — его высший дивизион Ла Лигу. На первый взгляд это похоже на промоушен ледяного пива в пустыне, но, с другой стороны у богатых свои причуды — хотят продвигать футбол в исполнении Месси, Роналду и компании, пусть продвигают.

В партнеры в этом благом начинании Фернандесу выбрали самого Евгения Плющенко.

— Не могу сказать, что болею за какую-то определенную команду в Испании, — признался двукратный олимпийский чемпион, — но то, что сейчас делает Месси в «Барселоне», — невероятно. Он потрясающе работает, полностью отдается игре. Недавно смотрел матч с участием «Сельты». Дружу с Сашей Мостовым, который когда-то играл за эту команду, поэтому поддерживаю и этот клуб. Испанский футбол — это супер, это быстро, это красиво. Не так давно я был на «Лебедином озере» в Большом театре — по уровню это сопоставимо с Примерой. Да, там нет па и пор де бра, но это настоящий театр красоты, точности паса, голов. А какая атмосфера на стадионах! Я бывал там — это фантастика.

— Вы же посол чемпионата мира по футболу, — напомнили Евгению журналисты.

— Да, и для меня это очень почетно. Что делают послы? Много полезного! Мы организовываем благотворительные матчи, работаем с детьми. Я не просто люблю футбол — обожаю его. И вообще в детстве я хотел быть футболистом, но мама отправила меня на фигурное катание.

Здорово, что чемпионат мира принимают не только Москва и Санкт-Петербург, а еще и регионы. Турнир пройдет, а у нас останутся не только воспоминания, а еще и отличная инфраструктура.

— Верите в наших футболистов?

— У нас есть отличные парни, — обнадежил Плющенко, но тут же расстроил: «Есть, но где-то очень далеко. Я бы предложил сделать в футболе другие зарплаты, маленькие, как стипендии. Гол забили — бонус. Вот тогда все заиграют. Сегодня послушал по радио: у нас прожиточный минимум — 11 тысяч рублей. Ну вот дайте футболистам 30 тысяч и хватит! Остальное — по результатам. А Плющенко — в министры спорта! А почему нет? Мне кажется, я стал бы отличным министром. Не сейчас, конечно, не на этот срок, но на следующий — можно.

ФЕРНАНДЕС: Я СЛИШКОМ ВОЗРАСТНОЙ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Если Плющенко в восторге от «Барселоны», то Хавьер Фернандес симпатизирует «Реалу».

— «Реал» моя любимая команда с детства, — признался фигурист, а потом начал открывать Америку: «Это одна из команд Ла Лиги. Соревнования там проводятся здорово, их интересно смотреть, потому что футбол как вид спорта очень развит в нашей стране».

К счастью, на этом набор заученных фраз у фигурного Хави закончился. И его тут же поставили в тупик:

— Знаете кого-нибудь из российских футболистов?

— Я знал раньше фамилию одного футболиста, — смутился Фернандес, — а теперь, кажется, забыл.

— Приедете в Россию на чемпионат мира по футболу?

— Еще ни разу не был на подобных турнирах, но очень надеюсь, что смогу приехать летом в Россию, это должно быть очень интересно.

— Чемпионат Европы по фигурному катанию для вас — репетиция Олимпиады? — журналисты перешли на более близкую фигуристу тему.

— Чемпионат Европы проходит прямо перед Олимпийскими играми. Это, скорее, не репетиция, а плавный переход от тренировок к главному турниру сезона: спортсмены будут продолжать непрерывно тренироваться и готовиться к Олимпиаде. Ведь до нее остается буквально две недели.

— Планируете ли усложнять свои программы перед главными стартами сезона?

— Программа на чемпионате Европы в техническом плане будет та же самая, что и в начале сезона. При этом после каждого старта мы пытаемся совершенствоваться. Наша стратегия — в первую очередь добиться чистой программы, а не усложнять ее технически. Для экспериментов и инноваций в фигурном катании я уже слишком возрастной спортсмен. Это молодежь все время что-то новое придумывает и испытывает. А когда достигаешь определенного возраста, то пытаешься идти по проторенной дорожке и делать то, что у тебя хорошо получается.

— Насколько важно для вас завоевать шестой титул чемпиона Европы?

— Стать чемпионом Европы в шестой раз подряд — значит сделать еще один шаг к продвижению фигурного катания в Испании. Это будет очередная медаль, очередная достигнутая цель. Это будет круто! Потому что не так много фигуристов, которые завоевывали этот титул так много раз, да еще и подряд.

— Каково это, делить лед и тренера Брайана Орсера с главным соперником — Юдзуру Ханю?