Российская фигуристка Федичкина перешла в группу тренера Мишина

15-летняя фигуристка в сезоне-2017/18 начала международные выступления на взрослом уровне, завоевав золото на Международном кубке Ниццы и серебро на двух соревнованиях из Претендентской серии Международного союза конькобежцев «Золотом коньке Загреба» и Кубке Таллина.
«Алиса перешла в группу Алексея Мишина», — сообщил Рукавицын.
15-летняя Федичкина пропустила из-за травмы взрослый чемпионат России в Санкт-Петербурге, теперь спортсменка планирует выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске, которое пройдет с 22 по 26 января.
В числе самых титулованных воспитанников Мишина олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Алексей Урманов, а также титулованные одиночницы Елизавета Туктамышева и итальянка Каролина Костнер.