Победители Финала ГП Савченко/Массо снялись с чемпионата Европы в Москве
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победители Финала
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победители Финала
«Пара возобновила тренировки после короткого рождественского перерыва, уделяя особое внимание некоторым техническим моментам. Однако в последние дни команда фигуристов заметила, что не все технические элементы отработаны на желаемом уровне, поэтому они хотят потратить оставшееся время до Олимпиады для оптимальной готовности», — говорится в сообщении.
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве пройдет с 17 по 20 января. Савченко является пятикратной чемпионкой мира и двукратной медалисткой Олимпийских игр в паре с Робином Шолковы.