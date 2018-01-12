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12 января, источник: Р-Спорт

Победители Финала ГП Савченко/Массо снялись с чемпионата Европы в Москве

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победители Финала Гран-при нынешнего сезона в парном катании, серебряные призеры чемпионата мира-2017 немцы Алена Савченко и Брюно Массо отказались от выступления на чемпионате Европы в Москве, сообщается на официальном сайте Немецкого союза фигурного катания.

Источник: РИА "Новости"

«Пара возобновила тренировки после короткого рождественского перерыва, уделяя особое внимание некоторым техническим моментам. Однако в последние дни команда фигуристов заметила, что не все технические элементы отработаны на желаемом уровне, поэтому они хотят потратить оставшееся время до Олимпиады для оптимальной готовности», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве пройдет с 17 по 20 января. Савченко является пятикратной чемпионкой мира и двукратной медалисткой Олимпийских игр в паре с Робином Шолковы.

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