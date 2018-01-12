Победители Финала ГП Савченко/Массо снялись с чемпионата Европы в Москве

«Пара возобновила тренировки после короткого рождественского перерыва, уделяя особое внимание некоторым техническим моментам. Однако в последние дни команда фигуристов заметила, что не все технические элементы отработаны на желаемом уровне, поэтому они хотят потратить оставшееся время до Олимпиады для оптимальной готовности», — говорится в сообщении.