Кругом одни эксперты. Фигуристов рассмотрят под микроскопом

Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции перед московским чемпионатом Европы заявил, что состав олимпийской сборной определит экспертный совет. То есть спортивных результатов всё равно недостаточно — мнение экспертов в любом случае окажется важнее. И последнее слово всё равно за МОК.

Что это за совет?

«Важно, чтобы такой орган состоял не только из профессионалов, но и из тех, кто будет отвечать за результат. Это будут наши лучшие специалисты», — подчеркнул Горшков. Назвать хотя бы одну фамилию он отказался.

«Отвечать за результат» — ключевая фраза. Это значит, что в совет войдут не только те, кто тренирует или уполномочен принимать решения, но и те, кто умеет договариваться. Не внутри России, а с зарубежными коллегами. Фигурное катание именно тот вид спорта, где недостаточно не допустить ошибок. В танцах, например, нужно ещё и «очередь отстоять».

В общем, совет в итоге выберет тех спортсменов, которые не только смогут выступить на высоком уровне, но и за которых можно попросить. Чтобы плюсики за элементы ставили и второй оценкой не обидели.

Кто окажется лишним?

Состав сборной России будет назван после завершения чемпионата Европы. И в любом случае он будет отличаться от того, что выступит в Москве. Просто потому, что олимпийских квот у российской команды меньше.

В женском катании у России три квоты. И если на чемпионате Европы не случится какого-то форс-мажора, то в Пхёнчхан поедут те же фигуристки — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. Две из школы «Самбо-70» и группы Этери Тутберидзе и одна — из ЦСКА и группы Елены Буяновой. Предположить иной расклад можно только в случае (не дай Бог!) травмы одной из этих фигуристок или такого же провала, как у Анны Погорилой на прошлогоднем чемпионате мира в Бостоне.

В мужском катании у России две квоты. А на чемпионате Европы выступят трое спортсменов. И только позиции Михаила Коляды можно считать «железными» — титул чемпиона России и третье место в финале Гран-при позволяют ему и его тренеру Валентине Чеботарёвой не волноваться ни при каком раскладе.

А вот Александр Самарин и Дмитрий Алиев свою состоятельность должны доказать. Так как Сергей Воронов, числящийся первым запасным, смотрелся по ходу сезона убедительнее и надёжнее. Из троих останется один.

В Пхёнчхан можно везти три спортивные пары. И две путёвки уже забронированы парами Нины Мозер. На Олимпиаду поедут Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Ксения Столбова с Фёдором Климовым. А вот кто будет третьей парой — говорить рано. В Москве выступят Наталья Забияко и Александр Энберт, которые в очной борьбе на чемпионате России обыграли учеников Артура Дмитриева — Кристину Астахову и Алексея Рогонова.

Но на счету Астаховой и Рогонова два призовых места на этапах Гран-при, и их программы выглядят более выигрышными. В общем, Забияко и Энберт будут выступать под серьёзным давлением на чемпионате Европы, поскольку от их прокатов зависит олимпийская путёвка.

Проще всего с танцами. Две квоты и два дуэта — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, а также Александра Степанова и Иван Букин. На чемпионате Европы выступят еще и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро, но в качестве олимпийских кандидатов они не рассматриваются.

Каковы шансы на медали?

Медали в фигурном катании в Пхёнчхане у олимпийских атлетов из России точно будут. А вот их количество будет зависеть в том числе и от умения договариваться.

Наибольшие шансы — в женском катании и командном турнире. Медведева и Загитова будут явными фаворитами, и борьба пойдёт только между ними. В командном турнире соперничество пойдёт между сборными России и Канады. У США нет спортивных пар высокого уровня, у Китая — танцоров и одиночниц.