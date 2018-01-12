Кругом одни эксперты. Фигуристов рассмотрят под микроскопом
Состав сборной России на Олимпиаду-2018 назовут после чемпионата Европы. Если МОК будет с этим согласен.
Состав сборной России на Олимпиаду-2018 назовут после чемпионата Европы. Если МОК будет с этим согласен.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на
Что это за совет?
«Важно, чтобы такой орган состоял не только из профессионалов, но и из тех, кто будет отвечать за результат. Это будут наши лучшие специалисты», — подчеркнул Горшков. Назвать хотя бы одну фамилию он отказался.
«Отвечать за результат» — ключевая фраза. Это значит, что в совет войдут не только те, кто тренирует или уполномочен принимать решения, но и те, кто умеет договариваться. Не внутри России, а с зарубежными коллегами. Фигурное катание именно тот вид спорта, где недостаточно не допустить ошибок. В танцах, например, нужно ещё и «очередь отстоять».
В общем, совет в итоге выберет тех спортсменов, которые не только смогут выступить на высоком уровне, но и за которых можно попросить. Чтобы плюсики за элементы ставили и второй оценкой не обидели.
Кто окажется лишним?
Состав сборной России будет назван после завершения чемпионата Европы. И в любом случае он будет отличаться от того, что выступит в Москве. Просто потому, что олимпийских квот у российской команды меньше.
В женском катании у России три квоты. И если на чемпионате Европы не случится
В мужском катании у России две квоты. А на чемпионате Европы выступят трое спортсменов. И только позиции Михаила Коляды можно считать «железными» — титул чемпиона России и третье место в финале
А вот Александр Самарин и Дмитрий Алиев свою состоятельность должны доказать. Так как Сергей Воронов, числящийся первым запасным, смотрелся по ходу сезона убедительнее и надёжнее. Из троих останется один.
В Пхёнчхан можно везти три спортивные пары. И две путёвки уже забронированы парами Нины Мозер. На Олимпиаду поедут Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Ксения Столбова с Фёдором Климовым. А вот кто будет третьей парой — говорить рано. В Москве выступят Наталья Забияко и Александр Энберт, которые в очной борьбе на чемпионате России обыграли учеников Артура Дмитриева — Кристину Астахову и Алексея Рогонова.
Но на счету Астаховой и Рогонова два призовых места на этапах
Проще всего с танцами. Две квоты и два дуэта — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, а также Александра Степанова и Иван Букин. На чемпионате Европы выступят еще и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро, но в качестве олимпийских кандидатов они не рассматриваются.
Каковы шансы на медали?
Медали в фигурном катании в Пхёнчхане у олимпийских атлетов из России точно будут. А вот их количество будет зависеть в том числе и от умения договариваться.
Наибольшие шансы — в женском катании и командном турнире. Медведева и Загитова будут явными фаворитами, и борьба пойдёт только между ними. В командном турнире соперничество пойдёт между сборными России и Канады. У США нет спортивных пар высокого уровня, у Китая — танцоров и одиночниц.
В спортивных парах шансы есть, но вряд ли на золото. А вот у мужчин и в танцах медали будут сродни чуду.