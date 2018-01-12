Российские фигуристы проведут генеральную репетицию перед Олимпиадой

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы станет последним этапом отбора для российских фигуристов на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Для Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) итоги турнира станут хорошей возможностью расставить все точки над i перед объявлением состава команды.

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На Играх-2018, согласно результатам предолимпийского сезона, по правилам международной федерации у сборной России будут максимальные три квоты как в женском одиночном катании, так и у пар. По две квоты у россиян в мужском катании и в танцах.

В предыдущие годы олимпийский состав традиционно определяли результаты последнего чемпионата России перед Играми — первые номера получали олимпийские путевки автоматом, вторые или третьи определялись мнением тренерского совета. В сложившейся форс-мажорной ситуации российского спорта, который узнает имена участников соревнований лишь за неделю до открытия Олимпиады, руководство ФФККР решило отложить оглашение состава до окончательного решения Международного олимпийского комитета.

По результатам чемпионата России специальной экспертной группой, утвержденной исполкомом ФФККР, будет определен состав на Олимпийские игры. Как сообщил накануне старта президент национальной федерации Александр Горшков, в его состав войдут лучшие специалисты.

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Женщины, одиночное катание

18 января, 12:30: короткая программа.

20 января, 18:30: произвольная программа.

На чемпионате Европы выступят три россиянки — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. Первая из них, двукратная чемпионка мира и победительница взрослого финала Гран-при прошлого года, уже давно является безоговорочным мировым лидером. В нынешнем году Медведева также отобралась в финал Гран-при, причем с первого места. Однако к последнему этапу соревнований в Японии фигуристка подошла с травмой ноги и в результате приняла соломоново решение отказаться от промежуточных стартов ради основной цели каждого спортсмена — Олимпиады. Впоследствии по рекомендации врачей спортсменка решила не форсировать реабилитацию и пропустила чемпионат страны, который прошел в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Именно на национальном первенстве глава ФФККР Александр Горшков сообщил, что спортивные заслуги Медведевой будут учтены при определении олимпийского состава. Фигуристка вошла в предварительную заявку сборной на Игры без национального отбора.

Решение очевидное и понятное — вряд ли нашелся бы человек, способный лишить возможности бороться за олимпийскую квоту спортсменку, которая в последние месяцы стала настоящим символом российского спорта, переживающего трудные времена. Именно Медведева 5 декабря представляла российских спортсменов на исполкоме МОК, где кроме нее присутствовали только глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов.

Не менее очевиден выбор и оставшихся двух номеров женской команды — 15-летняя Алина Загитова и 17-летняя Мария Сотскова. Первая в олимпийском сезоне буквально ворвалась на первую ступень пьедестала финала престижной серии Гран-при, своего рода мини-чемпионата мира в статусе дебютантки турнира. Вторая стала серебряным призером соревнований. Выступлением на чемпионате России в условиях жесточайшей конкуренции обе фигуристки доказали своими результатами, что итог финала Гран-при был не случаен.

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Мужчины, одиночное катание

17 января, 11:45: короткая программа.

19 января, 17:45: произвольная программа.

У мужчин Россию на чемпионате Европы представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Именно в таком порядке фигуристы расположились на пьедестале по итогам чемпионата России в декабре. Учитывая, мягко говоря, не идеальное катание каждого из них на домашнем чемпионате — количество падений и сорванных прыжков просто зашкаливало даже у сильнейших участников — их результаты на европейском турнире предсказать крайне сложно.

Но стоит отметить, что на международных соревнованиях по ходу сезона российские фигуристы выглядели куда увереннее. К примеру, Коляда стал бронзовым призером финала Гран-при. Еще один лидер сборной России Сергей Воронов занял в финале Гран-при четвертое место.

На фоне опытного Коляды, который является очевидным претендентом на одну из двух путевок на Игры в Южной Корее, 19-летний Александр Самарин и 18-летний Дмитрий Алиев смотрятся настоящими темными лошадками.

Прогнозировать, кто из них двоих сумеет совладать с нервами и станет обладателем места в олимпийской сборной России, было бы крайне неблагодарным занятием. Оба фигуриста лишь недавно вышли на взрослый уровень, но успели заявить о себе на чемпионате мира среди юниоров 2017 года, где Алиев стал серебряным призером, а Самарин — бронзовым.

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Спортивные пары

17 января, 19:00: короткая программа.

18 января, 18:55: произвольная программа.

Олимпийский сезон превратился в настоящее испытание для российских спортивных пар. Победители прошлой серии Гран-при, бронзовые призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов участвовали в нынешнем финале Гран-при, но выступили достаточно неудачно — к пьедесталу не пробились.

Серебряные призеры Игр в Сочи в индивидуальном турнире, чемпионы командных соревнований в Сочи Ксения Столбова — Федор Климов, в Японии также не блистали. Но Столбова и Климов выступали в Японии после длительного восстановления после травм. По признанию Тарасовой и Морозова удачному выступлению помешал недостаток концентрации.

И те и другие провели работу над ошибками и реабилитировались на чемпионате России. Тарасова и Морозов стали на национальном чемпионате первыми, Столбова и Климов, пусть и с двумя падениями, заняли второе место. На третьей строчке расположились Наталья Забияко и Александр Энберт, также допустившие два падения.

Все три пары, являющиеся учениками Нины Мозер, представят Россию на чемпионате Европы.

Сейчас перед фигуристами стоит задача показать стабильность, доказав на чемпионате Европы свое право на три олимпийские путевки.

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Танцы на льду

19 января, 12:15: короткий танец.

20 января, 13:40: произвольный танец.

В танцах на льду у россиян две олимпийские квоты, а на чемпионате Европы смогут выступить три дуэта. Очевидными претендентами на поездку на Игры-2018 являются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев — опытные, маститые, с интересными программами. Несмотря на все эти составляющие россиянам будет крайне сложно конкурировать с лидерами — канадцами Тессой Вирчу и Скоттом Мойром, единственными соперниками которых являются французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Вмешаться в эту дуэль ни сейчас, ни в ближайшее время вряд ли у кого-то получится.

Но как бы то ни было, Боброва и Соловьев сейчас имеют замечательную возможность помериться силами и нервами с французами на домашнем льду. А это дорогого стоит, учитывая близость Олимпиады.

Также московские зрители получат возможность увидеть еще один потенциальный олимпийский дуэт — Александру Степанову и Ивана Букина. Эти спортсмены за несколько сезонов превратились в сильных конкурентов, обладающих уникальным для многих спортсменов качеством — способностью получать удовольствие и ловить кураж даже во время самых ответственных стартов.

Третьим номером на чемпионате Европы в российских танцах выступит недавно созданный дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, неожиданно для многих ставшие бронзовыми призерами российского чемпионата. Предстоящий турнир станет для них дебютным.