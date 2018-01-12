Российские фигуристы проведут генеральную репетицию перед Олимпиадой
Претенденты на олимпийские путевки выступят на чемпионате Европы в Москве с 15 по 21 января.
Претенденты на олимпийские путевки выступят на чемпионате Европы в Москве с 15 по 21 января.
Чемпионат Европы станет последним этапом отбора для российских фигуристов на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Для Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) итоги турнира станут хорошей возможностью расставить все точки над i перед объявлением состава команды.
На Играх-2018, согласно результатам предолимпийского сезона, по правилам международной федерации у сборной России будут максимальные три квоты как в женском одиночном катании, так и у пар. По две квоты у россиян в мужском катании и в танцах.
В предыдущие годы олимпийский состав традиционно определяли результаты последнего чемпионата России перед Играми — первые номера получали олимпийские путевки автоматом, вторые или третьи определялись мнением тренерского совета. В сложившейся
По результатам чемпионата России специальной экспертной группой, утвержденной исполкомом ФФККР, будет определен состав на Олимпийские игры. Как сообщил накануне старта президент национальной федерации Александр Горшков, в его состав войдут лучшие специалисты.
Женщины, одиночное катание
18 января, 12:30: короткая программа.
20 января, 18:30: произвольная программа.
На чемпионате Европы выступят три россиянки — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. Первая из них, двукратная чемпионка мира и победительница взрослого финала
Именно на национальном первенстве глава ФФККР Александр Горшков сообщил, что спортивные заслуги Медведевой будут учтены при определении олимпийского состава. Фигуристка вошла в предварительную заявку сборной на Игры без национального отбора.
Решение очевидное и понятное — вряд ли нашелся бы человек, способный лишить возможности бороться за олимпийскую квоту спортсменку, которая в последние месяцы стала настоящим символом российского спорта, переживающего трудные времена. Именно Медведева 5 декабря представляла российских спортсменов на исполкоме МОК, где кроме нее присутствовали только глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов.
Не менее очевиден выбор и оставшихся двух номеров женской команды — 15-летняя Алина Загитова и 17-летняя Мария Сотскова. Первая в олимпийском сезоне буквально ворвалась на первую ступень пьедестала финала престижной серии
Мужчины, одиночное катание
17 января, 11:45: короткая программа.
19 января, 17:45: произвольная программа.
У мужчин Россию на чемпионате Европы представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Именно в таком порядке фигуристы расположились на пьедестале по итогам чемпионата России в декабре. Учитывая, мягко говоря, не идеальное катание каждого из них на домашнем чемпионате — количество падений и сорванных прыжков просто зашкаливало даже у сильнейших участников — их результаты на европейском турнире предсказать крайне сложно.
Но стоит отметить, что на международных соревнованиях по ходу сезона российские фигуристы выглядели куда увереннее. К примеру, Коляда стал бронзовым призером финала
Прогнозировать, кто из них двоих сумеет совладать с нервами и станет обладателем места в олимпийской сборной России, было бы крайне неблагодарным занятием. Оба фигуриста лишь недавно вышли на взрослый уровень, но успели заявить о себе на чемпионате мира среди юниоров 2017 года, где Алиев стал серебряным призером, а Самарин — бронзовым.
Спортивные пары
17 января, 19:00: короткая программа.
18 января, 18:55: произвольная программа.
Олимпийский сезон превратился в настоящее испытание для российских спортивных пар. Победители прошлой серии
Серебряные призеры Игр в Сочи в индивидуальном турнире, чемпионы командных соревнований в Сочи Ксения Столбова — Федор Климов, в Японии также не блистали. Но Столбова и Климов выступали в Японии после длительного восстановления после травм. По признанию Тарасовой и Морозова удачному выступлению помешал недостаток концентрации.
И те и другие провели работу над ошибками и реабилитировались на чемпионате России. Тарасова и Морозов стали на национальном чемпионате первыми, Столбова и Климов, пусть и с двумя падениями, заняли второе место. На третьей строчке расположились Наталья Забияко и Александр Энберт, также допустившие два падения.
Сейчас перед фигуристами стоит задача показать стабильность, доказав на чемпионате Европы свое право на три олимпийские путевки.
Танцы на льду
19 января, 12:15: короткий танец.
20 января, 13:40: произвольный танец.
В танцах на льду у россиян две олимпийские квоты, а на чемпионате Европы смогут выступить три дуэта. Очевидными претендентами на поездку на Игры-2018 являются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев — опытные, маститые, с интересными программами. Несмотря на все эти составляющие россиянам будет крайне сложно конкурировать с лидерами — канадцами Тессой Вирчу и Скоттом Мойром, единственными соперниками которых являются французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Вмешаться в эту дуэль ни сейчас, ни в ближайшее время вряд ли у
Но как бы то ни было, Боброва и Соловьев сейчас имеют замечательную возможность помериться силами и нервами с французами на домашнем льду. А это дорогого стоит, учитывая близость Олимпиады.
Также московские зрители получат возможность увидеть еще один потенциальный олимпийский дуэт — Александру Степанову и Ивана Букина. Эти спортсмены за несколько сезонов превратились в сильных конкурентов, обладающих уникальным для многих спортсменов качеством — способностью получать удовольствие и ловить кураж даже во время самых ответственных стартов.
Третьим номером на чемпионате Европы в российских танцах выступит недавно созданный дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, неожиданно для многих ставшие бронзовыми призерами российского чемпионата. Предстоящий турнир станет для них дебютным.
Вероника Советова