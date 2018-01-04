Воронов продолжает тренировки и не задумывается об окончании карьеры

В нынешнем сезоне Воронов выиграл японский этап серии Гран-при, стал бронзовым призером на этапе в США, в финале серии Гран-при в японской Нагое занял четвертое место. На чемпионате России, прошедшем в конце декабря в Санкт-Петербурге, 30-летний Воронов занял четвертое место.

«Так как я первый запасной на чемпионат Европы, держу себя в форме, катаюсь каждый день, не теряю настроя. Мне комфортно идти в таком режиме, мне нравится работать, — рассказал спортсмен, который в настоящее время находится на сборах команды в Новогорске. — Поэтому о завершении карьеры я буду думать, когда придет время — а когда оно придет, решать мне».