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4 января, источник: ТАСС

Воронов продолжает тренировки и не задумывается об окончании карьеры

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов, включенный в состав сборной на чемпионат Европы в качестве запасного, продолжает тренировки, держит себя в форме и пока не строит планов о завершении карьеры. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В нынешнем сезоне Воронов выиграл японский этап серии Гран-при, стал бронзовым призером на этапе в США, в финале серии Гран-при в японской Нагое занял четвертое место. На чемпионате России, прошедшем в конце декабря в Санкт-Петербурге, 30-летний Воронов занял четвертое место.

«Так как я первый запасной на чемпионат Европы, держу себя в форме, катаюсь каждый день, не теряю настроя. Мне комфортно идти в таком режиме, мне нравится работать, — рассказал спортсмен, который в настоящее время находится на сборах команды в Новогорске. — Поэтому о завершении карьеры я буду думать, когда придет время — а когда оно придет, решать мне».

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Москве с 15 по 21 января.

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