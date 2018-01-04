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4 января, источник: ТАСС

Тренер Ковтуна уверена, что он еще не реализовал свой потенциал

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Ковтун после неудачного сезона должен сам определяться со своими будущим в спорте, но свой потенциал в фигурном катании он еще не реализовал на сто процентов. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер спортсмена Инна Гончаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ковтун в нынешнем сезоне из-за проблем со спиной и, как следствие, со спортивной формой дважды снялся с соревнований после короткой программы — на этапе Гран-при в США и чемпионате России, отборочном к чемпионату Европы.

«Максим — взрослый человек, он должен сам определиться со своим будущим, решить, готов ли он пахать и снова входить в сезон, — считает Гончаренко. — У него есть определенные проблемы, он их решает, катается в шоу, переключается психологически. А я как тренер поддержу любое его решение. Но на мой взгляд, он свой потенциал полностью еще не реализовал».

Гончаренко подчеркнула, что спортсмена нужно любить в любом его состоянии. «Не всегда все происходит так, как хочется нам. Решение ехать и выступать на чемпионате России неготовым Максим принял сам, и я его поддержала — спортсмена надо любить в любом состоянии, и так будет всегда. Но одной моей поддержки ему мало, а мои возможности, к сожалению, ограничены», — отметила тренер.

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов, бронзовым призером европейского чемпионата 2016 года. Также спортсмен — двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира 2015 и 2017 гг, трехкратный чемпион России с 2014 по 2016 гг.

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