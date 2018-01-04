Тренер Ковтуна уверена, что он еще не реализовал свой потенциал

Источник: ИТАР-ТАСС

Ковтун в нынешнем сезоне из-за проблем со спиной и, как следствие, со спортивной формой дважды снялся с соревнований после короткой программы — на этапе Гран-при в США и чемпионате России, отборочном к чемпионату Европы.

«Максим — взрослый человек, он должен сам определиться со своим будущим, решить, готов ли он пахать и снова входить в сезон, — считает Гончаренко. — У него есть определенные проблемы, он их решает, катается в шоу, переключается психологически. А я как тренер поддержу любое его решение. Но на мой взгляд, он свой потенциал полностью еще не реализовал».

Гончаренко подчеркнула, что спортсмена нужно любить в любом его состоянии. «Не всегда все происходит так, как хочется нам. Решение ехать и выступать на чемпионате России неготовым Максим принял сам, и я его поддержала — спортсмена надо любить в любом состоянии, и так будет всегда. Но одной моей поддержки ему мало, а мои возможности, к сожалению, ограничены», — отметила тренер.