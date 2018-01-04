Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Мария Кожевникова опубликовала первое фото с младшим сыном
Не показанная в РФ комедия перевернула в США устоявшееся мнение
Яна Рудковская отпраздновала день рождения в «платье принцессы»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ2
Оттава Сенаторз1
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Швеция U20
США U20
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Украинка поделилась впечатлениями от поездок в Россию
Данилко признал: Я думаю, что Крым отдали
«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца
Игорь Ларионов: Сборная России не заслуживала медалей МЧМ
Сальма Хайек и Галь Гадот пришли в ярких нарядах на фестиваль
Как выглядят мама и сестра Николь Кидман
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Похвасталась новым телом. "Шведская Барби" удалила шесть рёбер
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
11:40 (мск), источник: ТАСС

Сотскова считает, что россиянки могут занять весь пьедестал на ЧЕ в Москве

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристки могут занять весь пьедестал почета на предолимпийском чемпионате Европы, который пройдет в январе на льду дворца спорта «Мегаспорт». Таким мнением с ТАСС поделилась серебряный призер чемпионата России — 2018 Мария Сотскова, участница предстоящего чемпионата.

Источник: ИТАР-ТАСС

Право выступить на чемпионате Европы получили чемпионка России Алина Загитова, Сотскова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Я думаю, мы можем занять весь пьедестал. Но самое главное — хорошо выполнить свою работу, остальное решать судьям, — подчеркнула Сотскова. — Предполагаю, что конкуренцию на предстоящем старте нам может составить Каролина Костнер, но, в принципе, сильных спортсменок в Европе достаточно».

Сотскова отметила, что в психологическом плане спортсменкам будет проще выступать после национального чемпионата. «В Санкт-Петербурге на чемпионате России в плане психологии это было что-то нереальное — каждый старался не показать своего волнения, но от этого все были с серыми лицами — и спортсмены, и тренеры, и персонал, — рассказала спортсменка. — Я знала, что будет сложно, но чтобы так! Это невероятное напряжение хочется как можно скорее забыть, а дальше будет проще — с основной задачей на данном этапе мы справились».

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 15 по 21 января.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Россияне без медалей. Как молодежка проиграла американцам
«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца
Игорь Ларионов: Сборная России не заслуживала медалей МЧМ
AS: Криштиану Роналду получил три предложения от других клубов
Мхитарян уйдет к Спаллетти: трансферные слухи дня
«Фенербахче» предложил 2 миллиона евро за футболиста «Зенита»
Овечкин стал капитаном Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ
Руководство «Ман Юнайтед» обеспокоено возможным уходом Моуринью
Новости
Авто
Hyundai готовит новую систему безопасности Представители корейской компании заявили, что они ведут активную работу по созданию новой системы безопасности, которая позволит предотвращать «сонные» аварии
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Исполнители, которые ненавидят свои главные хиты Какие песни всякий раз музыканты заставляют себя петь?
Дети
Мать потребовала от сына $1 млн за его воспитание и учебу Мужчине присудили выплатить родственнице финансовую компенсацию.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь