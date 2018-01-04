Сотскова считает, что россиянки могут занять весь пьедестал на ЧЕ в Москве

«Я думаю, мы можем занять весь пьедестал. Но самое главное — хорошо выполнить свою работу, остальное решать судьям, — подчеркнула Сотскова. — Предполагаю, что конкуренцию на предстоящем старте нам может составить Каролина Костнер, но, в принципе, сильных спортсменок в Европе достаточно».

Сотскова отметила, что в психологическом плане спортсменкам будет проще выступать после национального чемпионата. «В Санкт-Петербурге на чемпионате России в плане психологии это было что-то нереальное — каждый старался не показать своего волнения, но от этого все были с серыми лицами — и спортсмены, и тренеры, и персонал, — рассказала спортсменка. — Я знала, что будет сложно, но чтобы так! Это невероятное напряжение хочется как можно скорее забыть, а дальше будет проще — с основной задачей на данном этапе мы справились».