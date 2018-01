•ENG in the comments• Первое в 2018 (и надеюсь, последнее) обследование по рекуперации моей ноги. • Уже на протяжении 150 дней, я прохожу активную реабилитацию по восстановления голеностопа. Это физиотерапия, ежеквартальные уколы, тренировочная программа по укреплению связок и много работы в зале. • Сегодня МРТ сканирование отобразило, что связки стали соединяться между с собой, а также уменьшился костный кровоподтек (bone bruise). Если первое дестабилизировало ногу, то второе вызывало резкие боли. Для полного восстановления потребуется ещё около 6 месяцев, но думаю к Олимпиаде, я как раз приду в оптимальной кондиции. • Прежде, я мог только приземляться на правую ногу, но сегодня мне удаётся делать толчки. Это по-прежнему вызывает боль, но теперь можно увеличивать нагрузки. Такие достижения конечно не поразят, но 3 недели назад, я впервые прыгнул Лутц на тренировке (исполняется с правой ноги), Флип начал делать чуть ранее (гран-при во Франции). Наступает интенсивная пора. Но это радует.

