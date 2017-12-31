2017 год, все победы России. Волейбол, пляжный футбол, фигурное катание

Чёрных дней, неприятных событий и жёстких решений было предостаточно, но все их хочется оставить в уходящем 2017-м. В Новый год давайте войдём с хорошим настроением, вспоминая о выдающихся российских победах, которых тоже хватало, и с надеждой на то, что в 2018-м наши спортсмены снова докажут, что они — лучшие в мире!

Фигурное доминирование

Евгения Медведева | Источник: Reuters

Текст о главных победах 2016-го мы начинали с триумфов России в женском фигурном катании — и спустя год продолжим эту традицию. Говорим про женское катание — в уме держим Евгению Медведеву, которая продолжает оставаться совершенно недосягаемой для всех конкуренток. Евгения выиграла все личные турниры, в которых принимала участие. И как выиграла! Чемпионат Европы — два мировых рекорда! Чемпионат мира — ещё два мировых рекорда! Чемпионат мира среди команд — ещё одна непокорённая никем прежде высота! Вне всяких сомнений, Медведева — главный претендент на золото в Пхёнчхане, даже несмотря на травму в конце этого года. Главный, но не единственный из России. 15-летняя Алина Загитова в 2017 году также покорила сердца тысяч болельщиков своей техникой и добыла первую важную победу — выиграла финал Гран-при. Так что 2018 год поклонники фигурного катания ждут с огромным нетерпением!

Чистый. Русский

Сергей Устюгов | Источник: РИА

Ох и натерпелся российский спорт в 2017 году. В Пхёнчхане нас оставили без флага, в Сочи отняли медали, счёт пожизненно отстранённых спортсменов пошёл уже на десятки. Но атлеты из нашей страны побеждали вопреки всему этому, показывали всему миру, что мы не настолько безнадёжны, как о нас порой пишут в западной прессе. И не было лучшего примера позитивной рекламы российского спорта, чем победы лыжника Сергея Устюгова, отдувавшегося за полдюжины отстранённых от соревнований соотечественников. Сначала Устюгов выиграл «Тур де Ски», попутно установив рекорд — пять побед подряд. После финиша на одном из этапов лыжник на камеру произнёс «Я бегаю чистый. Я русский. Пусть все это знают». А уже в феврале Сергей завоевал пять медалей на чемпионате мира, повторив достижения Дэли и Нортуга. Хочется верить, что и на Олимпиаде выдающийся российский лыжник сможет вновь всем всё доказать!

Поднимая планку

Мария Ласицкене | Источник: РИА

Лёгкая атлетика — ещё один вид спорта, который особенно сильно страдает от истории с допингом. Но и здесь у России есть свой герой.

Фоторепортаж События 2017 года в фотографиях

Вернее, героиня — прыгунья в высоту Мария Ласицкене, до марта 2017-го известная всем как Кучина. Впрочем, за один только летний сезон под новой фамилией Мария выиграла едва ли не больше титулов, чем за всю предыдущую карьеру. Загибать пальцы не будем — их не хватит. Достаточно сказать, что в 2017-м россиянка заняла первое место во всех 18 (!) стартах, в которых принимала участие.

А ведь среди них есть и чемпионат мира, и не менее престижный финал «Бриллиантовой лиги»! Единственное, что не удалось Марии в завершающемся году — обновить мировой рекорд: все шесть её попыток взять 2,10, к сожалению, оказались неудачными. Что ж, зато есть готовая задача на следующий сезон!

Чудо-сёстры

Дина и Арина Аверины | Источник: AP 2017

Совсем скоро наступит 2018 год, однако мы предложим вам заглянуть не на несколько часов вперёд, а сразу на два с лишним года — в Олимпиаду-2020. Хочется верить, что за это время ситуация вокруг России не станет намного хуже и наши спортсмены поедут в Токио. Если так, то в художественной гимнастике у нас, скорее всего, снова всё будет замечательно. Почему? Да потому что уже в 2017 году на космический уровень вышли сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины, забравшие в семейную копилку почти все золотые и серебряные награды крупных международных стартов. Дина в 2017-м по три раза стала чемпионкой мира и Европы, Арина на континентальном первенстве также отличилась трижды, а на чемпионате мира добыла два золота. Если это не заявки на будущую олимпийскую победу, то что же?

Удержались на плаву

Илья Захаров (в центре) | Источник: AP 2017

Провалив олимпийский сезон 2016 года, прыгун в воду Илья Захаров подумывал уже завершить спортивную карьеру. Но, к счастью, не стал торопиться с выводами и вновь сделал шаг в сторону трамплина. Оказалось, не зря. 2017 год стал для Захарова триумфальным: он выиграл два золота Универсиады, два золота чемпионата Европы и, что самое главное, впервые в карьере стал чемпионом мира! На турнире в Будапеште никто не исполнял синхронные прыжки лучше, чем Захаров и Кузнецов. А если вспоминать весь чемпионат мира по водным видам спорта, то нельзя не отметить потрясающие успехи российских синхронисток и неожиданно впечатляющие результаты молодых пловцов, которые поддержала и лидер сборной — Юлия Ефимова.

Волейбольная закалка

Сборная России по волейболу | Источник: AP

В начале сентября местом российского триумфа стал польский город Краков. Именно там, на глазах более чем 10 тысяч зрителей сборная России по волейболу выиграла финальный матч чемпионата Европы. К главному матчу года команда Сергея Шляпникова пробивалась сквозь дикие кадровые проблемы и досадные поражения на старте сезона. И уже тогда, в Мировой лиге, проявлялось главное качество сборной — превозмогать себя и преодолевать трудности. К чемпионату Европы лазарет команды опустел, а удивительный настрой и закалка остались. Да, на самом турнире нашей команде не попадались традиционно грозные соперники вроде Сербии, Франции или Италии, но и Бельгия со Словенией кровь попортить успели. Не говоря уж о Германии, которая уступила только на тай-брейке — 2:3. Но через пару лет соперники и результаты забудут, а золотые медали и титулы чемпионов уже никуда не денутся.

Золотой песок

Вратарь сборной России Максим Чужков | Источник: РИА